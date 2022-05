Špílmachři jsou na vymření, i Dočkal končí. Jak si bez něj poradí Sparta?

Velké změny. Sparta teď hledá trenéra za odvolaného Pavla Vrbu a s Dočkalovým odchodem přibylo sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému a spol. pár dalších úkolů k řešení. Kdo převezme kapitánovu dirigentskou taktovku ve středu pole, kdo bude šéfovat kabině, komu bude svěřena páska na rukáv...? Navíc když se očekává, že v létě zamíří do zahraničí ofenzivní lídr Adam Hložek, což bude rána ze všech největší.

„Měl jsem Bořka v Liberci, když začínal. Trochu zvláštní hráč, spíš do sebe uzavřený. Potřeboval individuální přístup, ale mám takové rád a neměl jsem s ním jediný problém," vzpomíná Petr Rada.

Ví se, že v kabině měl Dočkal vždy velký vliv. „Tipnul bych si, že k jeho rozhodnutí skončit přispěly poslední výsledky Sparty. Jak jsem ho poznal, umí se ozvat, když se mu něco nelíbí. Zabrblá si, trenére, proč nehrajeme to nebo ono. Pak jde o komunikaci, jak říkám, já s ním problémy neměl," líčí Rada.

Pokud jde o letenské zdroje, Dočkalův part v sestavě je nachystán pro osmnáctiletého Adama Karabce, o rok mladšího Hložkova následníka. Když zůstával Dočkal na lavičce, přebíral jeho místo v sestavě defenzivnější mazák David Pavelka, univerzál Michal Sáček nebo právě kreativní a ofenzivně laděný Karabec. Je dalším talentovaným odchovancem. Již loni na něj přišla nabídka z Francie, smlouva mu končí za rok.

„Nevěřím, že by po jejím vypršení odešel volný jako Matěj Pulkrab. Je to jeden z největších talentů u nás. Sparta ví, co v něm má. Určitě se nestane, aby mu doběhla smlouva," poukazuje trenér David Horejš v pořadu Přímák na Sport.cz.

Prodloužení smlouvy s Karabcem by mělo být za dané situace pro klub klíčové.

„Je to kluk, který když bude stejně jako Adam Hložek dostávat prostor, tak půjde ohromně nahoru, protože je to hráč s velkým potenciálem. Potřebuje mít prostor ho naplnit," ujišťuje Horejš.

„Karabec ještě potřebuje zesílit, ale je to hráč budoucnosti. Technicky vynikající, navíc levák, které mám rád. Určitě by měl Bořka nahradit," přidává se Rada.

Stejně budou hledat odolné posily

Jak nahradit Dočkala bude úkol pro nového trenéra, který přijde po dočasně pověřeném Michalu Horňákovi.

Letenští nejspíš nebudou hledat stejný typ. Špílmachři jsou v současném fotbale na vymření, v české lize už vedle Dočkala v závěru sezony zůstává de facto jen 40letý exsparťan Marek Matějovský v Mladé Boleslavi.

„Fotbal se posouvá. Nechci úplně říct, že už v něm klasičtí tvůrci hry nemají místo, ale musí se jim trochu ulevit v určitých věcech, které trenéři chtějí. Pak jim to takoví borci určitě vrátí. Pořád ještě jsou, ale bohužel, postupem času budou muset podléhat tomu, že kreativita se upozaďuje. Taktiky je ve hře většinou hodně," upozornil nedávno plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth v diskusním Fortuna Baru.

On sám byl přitom klasickým špílmachrem, který ve Viktorce v její zlaté éře kopal až do čtyřiceti.

„Desítek už v dnešním fotbale není moc. Spíš jsou střeďáci, kteří umějí kopat, nezbavují se jednoduše balonu a mají překvapivá řešení. Desítka už se úplně nehraje," přidává Horváth svůj trenérský pohled.

„Mně se smějí, že jsem stará škola. Ale ať si říkají, co chtějí, bez starých to prostě nejde! Dočkalovi někdo vyčítá, že je pomalý. Ale má pořád skvělou přihrávku, která je rychlejší než pohyb, takže hru zrychluje. To dnes v jeho letech platí i pro Matějovského, jako podobný typ vidím ještě jabloneckého Považance. Takoví hráči budou divákům chybět," přemítá Rada.

Když na jaře 2017 přicházel do Sparty, měl smůlu, že Dočkal pár týdnů před tím zamířil do Číny. „Museli jsme tým poskládat jinak, nasazovat Marečka, Holka či začínajícího Sáčka. Přestože teď Sparta má nachystaného Karabce, pro zvýšení konkurence stejně musí hledat posily. Hlavně odolné hráče, protože jak říkám, na Letné jste pod tlakem, sotva projdete vrátnicí," usmívá se zkušený kouč, který nedávno skončil v Jablonci.