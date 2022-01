Liberec začal zimní přípravu zatím beze změn v kádru

Liberečtí vzhledem k nezvykle teplému počasí netradičně zahájili zimní přípravu na přírodní trávě. "To bych tady v Liberci fakt nečekal. Letos je ta zima taková jiná, takže jsme za to byli rádi. Hráči určitě raději trénují na přírodní trávě než na umělce," uvedl Kozel.

Po podzimu devátý tým prvoligové tabulky navzdory aktuálním příznivým klimatickým podmínkám dvakrát během zimní přípravy odcestuje na soustředění do Turecka. "I když to teď nevypadá, obvykle tu nejsou moc příznivé klimatické podmínky. Když jsou hráči delší dobu na umělé trávě, ozývají se jim zranění. Na umělce je to jiný sport," poznamenal Kozel.