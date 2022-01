Trenérská rošáda v Jablonci. Na lavičku jde klubová legenda

„Mám pomáhat jako asistent trenéra a vypomáhat i jako vedoucí týmu, což bude prakticky něco podobného, jako jsem dělal v béčku. Tady to bude ve větší míře, co se týče organizace, protože u ligového týmu je to složitější. Určitě se na to těším, je to pro mě krok dopředu," říká 43letý Čížek, který hrál i za Spartu, Bohemians a v Rusku za Kazaň, Vladikavkaz či Novosibirsk.