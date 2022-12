Liberec ztrácí hvězdu. Van Buren míří zpátky do Slavie

Svými výkony na podzim si Mick van Buren řekl o návrat do Edenu, kde mu na konci června skončí smlouva. Byť po posledním zápase proti Olomouci v osmifinále domácího poháru na konci listopadu ještě spíš předpokládal, že setrvá na hostování pod Ještědem i v jarní části.

„Ze Slavie nemám ani jednu zprávu, myslím, že budu v Liberci. Jsem moc rád, že jsem tady. Říkal jsem to už mockrát. Asi to pro mě bude nejlepší, protože teď to funguje a dávám góly, tým šlape," říkal po nejlepším půlroku své kariéry, kdy za Severočechy vstřelil celkem tucet gólů.