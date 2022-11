Vypiju hodně vody, žertoval Van Buren po hattricku. Nejspíš zůstane v Liberci, Talovjerov se vrátí do Slavie

Proti Sigmě stihl hattrick za 55 minut. 13. minuta: ve vápně hostujícího celku dostává až příliš prostoru a Trefila překonává poprvé přesnou střelou k tyči a zvyšuje na 2:0. 64. minuta: Van Buren proměňuje pokutový kop. 68. minuta: vyměňuje si míč s Valentou a krásným lobem zakončuje rychlý brejk. „V průběhu celého podzimu dokazoval kvalitu ve finální fázi a teď se mu to podařilo znovu. Dobře hrál i v poli. Je naším rozdílovým hráčem," pochvaloval si kouč Severočechů Luboš Kozel.

U Nisy sledovali zápas s Olomoucí i trenéři Slavie, která má ve Slovanu řadu hráčů na hostování a Van Buren k nim patří. Zimní přípravu by však se sešívanými měl podle infomací Sport.cz zahájit jen Maksym Talovjerov, Van Buren bude pravděpodobně oblékat dres Liberce i na jaře.

„Máme tady spoustu hráčů na hostování, u kterých není jisté, jestli budou pokračovat nebo nebudou. Je to v jednání. U některých je větší předpoklad, že tady budou a u některých je pravděpodobnější, že se můžou vrátit do Slavie a Max je jedním z nich," odpověděl Kozel.

Van Burenovi však ve Slavii v červnu končí smlouva. „Ze Slavie nemám ani jednu zprávu, myslím, že budu v Liberci. Jsem moc rád, že jsem tady. Říkal jsem to už mockrát. Asi to pro mě bude nejlepší, protože teď to funguje a dávám góly, tým šlape," uzavřel tahoun Liberce, jenž za Slovan na podzim vstřelil dohromady tucet branek.