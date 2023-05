Liberecký Mészáros dohrál. Budou se teď lámat nohy? nechápe výrok komise rozhodčích

Mészáros přiznává, že měl v zápase se Spartou (1:3) štěstí v neštěstí. „Na zápasy si totiž tejpuju kotníky, což hodně napomohlo tomu, že mám „jen" poškozené vazy a poměrně dost velký otok, který se zaplať pánbůh pomalu hojí. Nemám však nic zlomeného. Uvidíme v nejbližších dnech, jak bude na léčbu kotník reagovat. Věřím, že nebudu mít až tak dlouhou pauzu," říká Karol Mészáros s tím, že však už nepočítá, že by ještě v nadstavbě v dresu Slovanu do zápasu naskočil.

Proti Spartě se dostal na hřiště až v 84. minutě. V páté minutě nastavení ho surovým skluzem poslal k zemi Vydra. Sudí Dominik Starý faul ocenil žlutou kartou. Komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou pak verdikt při svém hodnocení označila za správný. „Podle nás je to čistá žlutá karta, nikoliv červená. Ani to není hraniční situace. Trefil soupeře nártem, nikoliv podrážkou," vysvětlil místopředseda komise Libor Kovařík.

Karol Mészáros nebude při souboji s Českými Budějovicemi k dispozici trenérům kvůli poraněným vazům v kotníku po zákroku Patrika Vydry ze závěru duelu #LIBACS. Dobu léčení zatím nelze odhadnout. Držíme palce, ať to netrvá dlouho, Meszi! #FCSL 👍https://t.co/kyhatr7ztH — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) May 2, 2023

Mészáros tento výrok nechápe. „Nevím, jaké záběry měli k dispozici. V prvním momentě jsem si byl jistý, že to musí být červená karta. Samozřejmě souboje patří k fotbalu, ale cítil jsem, jak mě trefil na stojnou nohu. Je jasně vidět, že mě trefil až po odehrání míče... Když tohle budeme trestat jen žlutými kartami, nevím, kam to povede. Budou se tedy teď lámat nohy? Nevím, v poslední době mi to přijde divné. Zdraví hráčů by se mělo chránit a pokud se vyjádřili takhle... Ať si na to asi každý udělá vlastní názor," kroutí hlavou dvojnásobný slovenský mistr se Slovanem Bratislava.

Faul na něj připomněl podobně surový zákrok v pohárovém duelu stejných soupeřů, kdy liberecký Varfolomejev sejmul Daňka a rovněž ho sudí pouze napomenul. Rozdíl je, že Mészáros faul odskákal zraněním. „Takové zákeřné zákroky bez úmyslu hrát míč do fotbalu prostě nepatří. Varfolomejev je mladý kluk, nechal se unést emocemi. Určitě měl být potrestaný červenou kartou, ale stejně tak i Vydra," poznamenal Mészáros.

Liberci se tak jako bumerang vrátilo drsné a hloupé choreo domácího kotle, který před zápasem se Slavií vyvěsil transparent s nápisem „Choďte do toho jako moloděc!" upomínající na Varfolomejův zákrok.

K Vydrovu faulu na Mészárose se v pořadu Přímák na Sport.cz vyjádřil i bývalý zkušený sudí Karel Hrubeš. „Musím říct, že po prvním zhlédnutí tohoto momentu jsem si musel zakrýt oči, protože mě to bolelo za hráče Mészárose, zákrok mladého Vydry, který šel do protihráče Mészárose absolutně bez respektu ke zdraví soupeře a málem mu ukončil kariéru, je momentem, kde by měl VAR zasáhnout a doporučit přezkum u monitoru. Takové momenty nikdo na hřišti vidět nechce," řekl.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Dominik Starý vylučuje Gigliho Ndefeho ze Slovanu Liberec během utkání se Spartou.