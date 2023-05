Komise rozhodčích: Zákrok Červa byl na žlutou kartu, Wiesnera trefil podrážkou do lýtka

Liberec - Sparta 1:3, penaltový zákrok libereckého Lukáše Červa na sparťana Tomáše Wiesnera

Wiesner se v šanci snažil trefit míč, ale promáchl. Poté ho Červ podrazil. Rozhodčí Dominik Starý přestupek neviděl, upozornila ho na něj kolegyně u videa Jana Adámková. „Zasáhl soupeře podrážkou do lýtka, byl to bezohledný zákrok, za takové se dává žlutá karta. VAR má instrukce, že když je situace, kdy se dává žlutá karta, má do toho vstoupit. I když už v té situaci není míč. Tohle je ten případ a takhle to chce i UEFA. Videorozhodčí Jana Adámková se zachovala podle instrukcí UEFA. Pokud by došlo k ťuknutí, lehkému štrejchnutí, tak by k intervenci nedošlo," vysvětlil Kovařík, proč má komise názor, že byla tato situace vyhodnocena v zápase správně.

Foto: repro O2 TV sport Zákrok Lukáše Červa na Tomáše Wiesnera.

Liberec - Sparta, penaltový zákrok libereckého Gigliho Ndefeho na sparťana Jana Kuchtu

Kuchta unikal na libereckou bránu, Ndefe ho nedovoleně atakoval před pokutovým územím. „Pokud by hráč v tu chvíli upadl, šlo by o zmaření zjevné brankové možnosti, přišla by červená karta a přímý volný kop pro Spartu. Ale Kuchta to ustál a pokračoval dál," popsal Kovařík.

Sparťanský útočník spadl až po dalším kontaktu v pokutovém území. Dominik Starý pískal podražení. „Tohle je zachyceno i v komunikaci. VAR to také viděl, proto k intervenci nedošlo. Skutek se stal, rozhodčí nařídil penaltu za podražení, což akceptujeme. Kuchta je před obráncem, nevidíme mu do hlavy, jak moc ho to rozhodilo. Ale nějak určitě ano. Pokud to pro někoho není penalta, respektujeme to. Ale pokud tohle rozhodčí odpíská, není se o čem bavit a penalta to je," doplnil Kovařík.

Liberec - Sparta, zákrok sparťanského obránce Patrika Vydry na Karola Mészárose

K tomuto zákroku došlo krátce po střetu Červa s Wiesnerem. Hra pokračovala a Vydra přerušil akci Slovanu ostrým faulem na Mészárose. Dostal žlutou kartu. Někteří aktéři utkání si původně mysleli, že video zkoumá, zda měl být Vydra vyloučen. „Podle nás je to čistá žlutá karta, nikoliv červená. Ani to není hraniční situace. Trefil soupeře nártem, nikoliv podrážkou," zmínil Kovařík.

Liberec - Sparta, zákrok libereckého Mariose Pourzitidise na Patrika Vydru

V 29. minutě kopala Sparta přímý volný kop, míč letěl do pokutového území, kde Vydra zakončoval vysoko nad, zezadu ho ale rozhazoval Pourzitidis. Ruce pracovaly. „Hodně složitá situace, hraniční, ale akceptovali jsme rozhodnutí rozhodčího. Je to i o intenzitě držení, každopádně je to sporné," prohlásil Kovařík. „Kdyby rozhodčí penaltu zapískal, nikdo proti tomu nemůže nic říct," přidal Příhoda.

Sparta - Plzeň 2:1, neuznaný gól Ladislava Krejčího

Za stavu 1:0 pro Plzeň docílil branky sparťanský kapitán Krejčí, ale při výskoku se opřel do Filipa Kaši. Proto gól po zásahu videa neplatil. Sudí Pavel Orel původně faul neviděl. „Hráč Sparty znemožnil vyskočit obránci. Bohužel to rozhodčí neodpískal na hrací ploše a musel do toho vstoupit VAR. Za nás tak učinil správně," vrátil se k tomuto momentu Kovařík. „Měl to odpískat hned rozhodčí na hřišti, poté šla jeho osobnost dolů, hodně se pak diskutovalo," dodal.

Bývalý trenér Sparty Ivan Hašek pochválil v pořadu Přímák výkon rozhodčího Dalibora ČernéhoVideo : Sport.cz

Sparta - Plzeň, zákrok plzeňského brankáře Jindřicha Staňka na Jana Kuchtu

Kuchta i Staněk se řítili za odraženým míčem u lajny. Plzeňský gólman po míči skočil a srazil i soupeře, který se před něj snažil natlačit. „Za komisi rozhodčích to přestupek není, dovedeme ale pochopit jiný názor. Ti hráči jsou v jeden moment vedle sebe, Kuchta se snaží dát nohu na poslední chvíli před Staňka, což se mu podaří. I když ke kontaktu dojde, je to férový souboj," vysvětlil Kovařík. „Ale kdyby to rozhodčí zapískal jako penaltu, VAR by do toho nevstupoval. Je to o citu rozhodčích," doplnil.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Jindřich Staněk porážce Plzně nezabránil

Sparta - Plzeň, zákrok plzeňského Filipa Kaši na Jaroslava Zeleného

Už v nastaveném čase se vyhýbal Zelený Kašovi, který mu ale do cesty nešetrně nastavil ruku. Dostal žlutou kartu. „Podle nás je to surová hra, měla být červená karta. Vidíme úmysl hráče. Zatne pěst a udeří soupeře. Pro VAR to není jednoduchá situace, ale byli bychom radši, kdyby do této situace vstoupil," podotkl Kovařík.

Sparta - Plzeň, ruka plzeňského Lukáše Hejdy, za kterou se pískala penalta