Limbovo finále: Do Plzně se vrátí Vrba! A Krmenčík? Je mi líto, nepozvu ho, říká ikona Viktorie

Jeden fotbalista však bude v jeho výběru chybět, byť by si to za svůj přínos na hřišti zasloužil. Útočník Slavie Michael Krmenčík. Od chvíle, kdy po podzimním vzájemném duelu v Edenu skandoval hanlivý pokřik Zk...ená Plzeň, a po vstřeleném gólu vyslal posměšné gesto směrem k plzeňskému kotli, se stal pro viktoriány personou non grata.

„Krmenčík pozvánku neobdržel. Za to, co pro Viktorku odvedl, by si ji asi zasloužil. Ale po tom, co udělal, jak se zachoval na podzim... Je mi líto, nejde to," uvedl Limberský. Profesionální kariéru ukončil po uplynulé sezoně, kvůli covidu se rozlučka koná a ročním zpožděním. „Moc se těším. Fanoušci budou mít poslední šanci, kdy uvidí tým z naší generace pohromadě. Nebude to ale žádný důchodcovský fotbal. Chci ještě navrhnout panu Šádkovi (pozn. - majitel Viktorie), že by vítěz rozlučky reprezentoval Viktorku přiští sezonu," culil se Limberský.