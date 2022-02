Limberský o šlágru na Letné i vztahu s Vrbou. Fanoušci Sparty, moc vám děkuju, provokuje ikona Plzně

Od prvního titulu Plzně do vzestupu Slavie jsme bojovali o titul vlastně jen se Spartou. Byla pro nás největším rivalem, nikdo nechtěl proti ní prohrát jediný souboj. Některé zápasy nebyly až tak koukatelné, na hřišti to byla často válka. Vlastně i v hledišti.

Voláme a píšeme si často. Před vzájemným zápasem ale ne, nebylo by to vhodné. Po něm si ho ale určitě spolu zhodnotíme.

Myslím, že ještě ne. Bude ale každopádně dobrým znamením pro mužstvo, které zápas zvládne. Pro Viktorku by bylo skvělé, kdyby neprohrála, dodalo by jí to další sebevědomí.

Na hřišti tohle rozhodovat nebude. Samozřejmě je super, že má Viktorka tolik bodů. Před sezonou by byla šťastná za jakékoli pohárové umístění, nakonec hraje o titul. Co se týče ligy, jede hodně nad plán. Právě tohle by mohla být její výhoda, nemusela by být tak pod tlakem jako Sparta nebo Slavia.