Máme osmnáct střel, pět vyložených šancí a nedáme gól, soptil Jílek po remíze s outsiderem

„Utkání jsme měli jednoznačně vyhrát. Máme osmnáct střel, z toho sedm na bránu, deset rohů, pět vyložených šancí a nedáme gól. Nemá cenu nic jiného teď řešit. Ze situací, do nichž jsme se dostali, musí přijít branky. Kdybychom nějakou dali, vypadalo by to asi jinak. Bohužel, rozhodla naše neefektivita,“ litoval Jílek.

Tutovek si podle něj ale Sigma měla vytvořit mnohem víc. „Samozřejmě kredit pro Zlín, který po posledním debaklu udržel nulu. Na druhé straně, měli jsme být aktivnější. Hlavně v první půli nám chybělo více pohybu. Vyházeli jsme trestuhodně spoustu centrů, zejména z pravé strany nám to chodilo do prvního hráče. Přitom jsme si říkali, že cesta ke gólu by měla jít přes křídelní prostory a dobré doplnění do boxu. Pokud ale balón nepřijde, šance vzniknout nemůže. Chyběly i náběhy. Musíme prostě více trhat obranu,“ lamentoval olomoucký trenér.

Vadilo mu také, že ač už nastoupil uzdravený kanonýr Juliš, spoluhráči ho dostali jen do jedné vyložené šance, ve které však i on selhal. „Je to málo. Lukáš sice měl být pohyblivější a měl mít lepší výběr místa, ale především je to otázka servisu pro něj a ten byl špatný. Zpravidla se v šancích nemýlí, byť dnes to nepotvrdil,“ měl jasno.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Zprava brankář Stanislav Dostál ze Zlína, za ním Lukáš Juliš z Olomouce.

Kromě Juliše měli nejblíže gólu obránce Chvátal, když se jeho nechytatelná dělovka z voleje odrazila od břevna zpět do pole. „Mrzí nás, že body nezůstaly doma. Chybělo nám však štěstí. Mně centimetry, malý kousek. Byl jsem na šestnáctce sám, přede mnou spousta hráčů, přišla svíčka a já se díval jen nahoru, nevěděl jsem, kdo do mě vletí, snažil jsem se proto jen trefit bránu a parádně mi to sedlo. Bohužel, nic z toho nebylo,“ smutnil Juraj Chvátal.

Poslední dvě remízy označil za komplikaci v boji o vyšší patra tabulky, ale hlavu dole z toho nemá. „Je to problém. Liga je ale dlouhá. Nelze proto takto přemýšlet. Nesmí nás to zlomit. Jsou to jen dva zápasy, v nichž jsme navíc neprohráli. Musíme se dívat dopředu. Můžeme vyhrát v Jablonci, doma se Slavií a body máme zpátky,“ zdůraznil.