Miliony už se točí! Mistrovská Plzeň získala hned dva reprezentanty

Příchod nové posily samozřejmě vítá i trenér Michal Bílek. „Jde o levonohého stopera, který je pevný v soubojích, je to velký bojovník, navíc má kvalitní rozehrávku. Kromě pozice stopera může alternovat i na kraji obrany," poukazuje na adresu Václava Jemelky, který se ihned zapojí do přípravy týmu a bude k dispozici již na sobotní ligový duel s Hradcem Králové.

„Jde o rychlostní typ křídelníka, který perfektně zapadá do našeho způsobu hry. Erik by navíc neměl mít problém s adaptací na nové prostředí, a tak by měl rychle zapadnout do naší kabiny," představuje posilu sdělil Bílek.

„Samozřejmě se do Plzně velmi těším. Když mi to agent oznámil, tak jsem byl nadšený. Zabojovat o Ligu mistrů je pro mě obrovskou motivací stejně jako pro všechny hráče v Plzni. Jsem připravený zasáhnout do zápasů a pomoci týmu. Udělám pro to vše, co budu moct," těší se Jirka.