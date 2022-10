Místo hattricku křeče. Trenér nesnáší, když je někdo má, usmívá se jablonecký střelec

Nemrzí vás trochu, že jste nakonec hattrick nedovršil?

Samozřejmě, že trochu ano, bylo k němu blízko. Důležité ale je, že jsme zápas zvládli a dokázali odpovědět na vyrovnání na 1:1. Pak jsme dali dvě rychlé trefy a závěr utkání už si pohlídali.

KONEC ZÁPASU! Série Brna končí a naše vítězná naopak pokračuje! Vítězíme 3:1 po dvou gólech Jana Chramosty a jedné trefě Vladimíra Jovoviće! #vprvnilinii #FKJBRN pic.twitter.com/oJ2vvg6jRt — FK Jablonec (@FKJablonec) October 2, 2022

Přibližně deset minut před koncem jste neproměnil velkou šanci, poté jste polehával na trávníku a trenér Horejš vás poslal ze hry. Co se stalo?

To úplně nemohu říct, protože trenér nesnáší, když někdo má křeče (smích). Ale bohužel to bylo tak. V nejhorší chvíli mě do stojné nohy chytla křeč. Nechci se úplně vymlouvat, ale trochu mě to rozhodilo. Kdybych se lépe trefil, byl to gól. Následně jsem hned střídal, bohužel.

Po rozpačitém startu sezony máte sérii tří výher za sebou, co se změnilo?

Ze začátku to byla dřina, tým si nejspíš potřeboval sednout. Museli jsme do sebe dostat návyky, které po nás chce trenér, protože bylo hodně nových informací. Teď ale všichni ví, co mají dělat. Přináší to ovoce.

Daří se i vám osobně, jak si formu užíváte?

Cítím se dobře, kvalitně trénujeme. V zápase je to znát, kouč mi věří. Jsem tam od toho, abych zúročil práci celého týmu, což se mi v poslední době daří.

Byl zápas s Brnem takový, jaký jste očekával?

Věděli jsme, že přijede kvalitní tým. Doposud všude venku vyhráli, týden byl dlouhý, hodně jsme se připravovali. Ničím nás nepřekvapili, byl to zápas hlavně o nás. Prvních 20 minut bylo hodně dobrých, pak jsme asi usnuli na vavřínech a mysleli si, že to půjde bez běhání. Konec první půle nebyl ideální, také jsme si to v kabině vyjasnili.

Co vám honilo v hlavě, když soupeř vyrovnal?

Nerozhodilo mě to, průběh zápasu odpovídal tomu, že bychom ho měli zvládnout. Věřil jsem, že stejně vyhrajeme. Šli jsme zase hned do vedení, velmi dobrá reakce.

V dalším kole vás čekají poslední Pardubice, nemůže dojít k lehkému podcenění?