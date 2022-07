Mistr ligy vyrazil ladit formu! K týmu se připojil i Sýkora

Fotbalisté Viktorie Plzeň odjeli na soustředění do rakouského Westendorfu. Trenér Michal Bílek má k dispozici celkem 23 hráčů do pole a 3 brankáře. K týmu se nově připojil i Jan Sýkora, jehož příchod do západočeského celku je aktuálně v jednání.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Plzeňský Ondřej Mihálik (vlevo) oslavuje s Matejem Trusou gól vstřelený Slovanu Bratislava.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

Článek Neděle ve znamení odjezdů na soustředění. Stejně jako Sparta Praha, tak i plzeňská Viktoria vyrazila směrem do Rakouska, kde bude ladit formu na nadcházející ligový ročník ve Westendorfu. Hlavní trenér Michal Bílek má k dispozici celkem 23 hráčů do pole a 3 brankáře. Do klubového autobusu nasedl také Jan Sýkora, jehož příchod je aktuálně ve fázi jednání. „Jsme velmi rádi, že se může připojit k našemu týmu a odjet s ním na soustředění. Mezi oběma kluby v tuto chvíli probíhají intenzivní jednání o formě jeho transferu," informoval pro klubový web mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík. Hráči dnes vyrazili na soustředění do rakouského Westendorfu. 🚌🇦🇹 VÍCE ➡️ https://t.co/SoyKeDFkGR pic.twitter.com/Q1FYfE8IJ6 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 3, 2022 Chybět nebude ani obránce Filip Kaša, který se vrací po zranění kolene. K dispozici bude také nová posila, stoper Tijani, který nedávno zkompletovat přestup do západočeského klubu. Plzeňští se však budou muset obejít bez služeb trojice hráčů. Výprava do Rakouska se nebude týkat Šimona Falty, jenž odešel na hostování do Brna. Angažmá se hledá i pro talentovaného záložníka Dominika Janoška. S týme neodcestoval ani 19letý Alexander Sojka. Kádr Plzně pro soustředění ve Westendorfu (Rakousko): Brankáři: Jindřich Staněk, Martin Jedlička, Marián Tvrdoň Obránci: Radim Řezník, Libor Holík, Lukáš Hejda, Filip Kaša, Filip Čihák, Mohamed Tijani, Luděk Pernica, Robin Hranáč, Milan Havel Záložníci: Jan Kopic, Cadu, Pavel Bucha, Kristi Qose, Lukáš Kalvach, Modou Ndiaye, Aleš Čermák, Jan Sýkora, Jhon Mosquera, Václav Pilař Útočníci: Jan Kliment, Tomáš Chorý, Ondřej Mihálik, Matej Trusa FORTUNA:LIGA Přípravný duel za Viktorii, pak rychlý přesun. Věřím v Brně ve vyšší herní vytížení, tvrdí Falta

Reklama