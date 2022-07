Přípravný duel za Viktorii, pak rychlý přesun. Věřím v Brně ve vyšší herní vytížení, tvrdí Falta

Byla to rychlá akce. Ještě v pátek naskočil záložník Šimon Falta v dresu mistrovské Plzně do přípravného duelu s Táborskem, ale pak hned sedl na vlak a přesunul se do Brna, kde bude v příštím ročníku nejvyšší fotbalové soutěže hostovat. Už další den nastoupil za Zbrojovku do druhé půle přátelského utkání proti Slovanu Bratislava.

Foto: FC Zbrojovka Brno Šimon Falta v dresu Zbrojovky Brno.Foto : FC Zbrojovka Brno

Článek „Všechno se upeklo ve čtvrtek večer. Plzeňský trenér Bílek se mnou ale ještě počítal do zápasu s Táborskem, a já jsem byl za to rád. Vždyť to byl možná můj poslední duel za Viktorii. Tak jsem si ho užil," říká devětadvacetiletý Falta, který jaro strávil v ostravském Baníku. Za nabídku hostovat v mužstvu prvoligového nováčka je rád. „Věřím v Brně v mnohem vyšší herní vytížení, než bych měl zřejmě v Plzni. Uvidíme, jaká bude realita. Každopádně jsem na angažmá ve Zbrojovce natěšený," tvrdí. Ve střetnutí se slovenským šampionem, pro kterého bylo utkání v moravské metropoli generálkou na úvodní předkolo Ligy mistrů, pomohl Brňanům k remíze 2:2. „Já už si proti Slovanu zahrál i s Plzní. Věděl jsem tudíž, že je to silné mužstvo s mnoha výraznými individualitami. Rád jsem proti tak kvalitnímu celku nastoupil znovu, přestože jsem měl za sebou náročný přesun z Plzně do Brna," sdělil Falta. FORTUNA:LIGA Falta čtvrtou posilou fotbalistů Brna. Do Zbrojovky přichází na roční hostování z Plzně Než na hostování ve Zbrojovce definitivně kývl, vyptal se na to, jak to v klubu chodí, současného brněnského středopolaře Texla, i stopera Štěrby, který týmu pomohl zpět mezi elitu. Oba byli v minulosti jeho parťáky v olomoucké Sigmě, kde dosud strávil největší část fotbalové kariéry. „Vyslechl jsem si od nich jen pozitivní věci," prozradil dvojnásobný reprezentant. Falta neřeší, že jsou fotbalisté Brna v nejvyšší soutěži nováčky, a že jim mnozí předvídají jen boj o záchranu. „Podle toho, jaký kádr se tady dává přes léto dohromady, bychom se mohli pohybovat v tabulce o dost výš. Rozhodně nepovažuju přesun do Zbrojovky za kariérní sešup. Pro mě je mnohem lepší pravidelně hrát než jen paběrkovat ve větším klubu," tvrdí. Bydlí nedaleko Olomouce. „Jsem pochopitelně rád, že budu teď blízko rodině," přidal další výhodu nového působiště. „Je nás z Olomoucka v Brně víc, a tak se budeme v řízení střídat," nevidí problém v každodenním dojíždění. Kouč Zbrojovky Richard Dostálek si na něm cení jeho univerzálnosti. Falta může nastupovat na kterémkoliv postu ve středu pole. „Podrobně se o tom s trenérem zřejmě pobavíme během nadcházejícího herního soustředění v Rakousku," očekává. Názory některých fanoušků Zbrojovky na sociálních sítích, kteří se obávají, že jako hostující fotbalista neudělá pro úspěch týmu maximum, se chystá vyvrátit na hřišti. „Byl bych naprostý blázen, kdybych to sem přišel jen odchodit. Vždyť se za rok stanu volným hráčem, a tak budu bojovat ze všech sil nejen za Brno, ale i za svoji novou smlouvu. Ať už ve Zbrojovce, nebo někde jinde," má Falta jasno.

