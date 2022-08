Mistr z Plzně? Sparta? Slavia? Talent Ševčík září a velká trojka je v pozoru!

I díky čerstvě dvacetiletému ofenzivnímu záložníkovi patří Zbrojovka po návratu do první ligy zatím mezi největší překvapení. „Před začátkem soutěže, když jsem viděl los Brna, tak jsem si říkal, že to bude buď, anebo," vzpomíná Rajnoch ve studiu Sport.cz.

A vzápětí se rozpovídá o tom, co se mu honilo hlavou. Byly tam totiž dva scénáře. „Buď se budou plácat dole, nebo to nějakým způsobem uhrají a může to být hodně zajímavý mančaft," pokračuje.