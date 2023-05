Mistrovská párty Sparty: obsazení trávníku, dirigent Čvančara i show na Strahově a závěr v soukromí

V hlavní roli? Všichni. Do oslav se zapojili hráči, realizační tým, vedení klubu i stovky až tisíce příznivců na stadionu. Po několika desítkách minut následoval za neustálého zpěvu nejznámějších chorálů přesun do útrob stadionu, párty pokračovala. Šedivá mistrovská trička byla povinností.

„Na oslavy se těším, budou jistě dlouhé," usmíval sepřed novináři kapitán Ladislav Krejčí mladší. „Čeká nás dlouhá cesta domů, těším se," naznačoval pak trenér Brian Priske, co se bude dít. Už samotný nástup do autobusu přinesl troubícího Jana Kuchtu za volantem či Tomáše Čvančaru v hlavní roli dirigenta oslav, když parťákům předzpívával oblíbený chorál: „Já nechci domů, já nechci domů, já zítra nechci do práce,...".

Oslavy fotbalové Sparty na StrahověVideo : Sport.cz

Více než tříhodinová pouťzpět do Prahy se natáhla ještě o výživnou zastávku na benzinové pumpě u Brna. „Tak jsem první, no a co," znělo celým večerem. A pak už opravdu směr hlavní město. Ale ne na Letnou, kde sice čekali další příznivci, ze Sparty ale putovaly informace, že na stadionu propuknou radovánky až v sobotu po posledním duelu sezony.

Foto: Sport.cz Oslavy fotbalové Sparty na Strahově.

Sparťané dorazili rovnou na Strahov. I tam se však dočkali podpory desítek připravených fanoušků. Ti své oblíbence přivítali světelnou show, rachejtlemi a dalšími pokřiky či chorály. K přímému kontaktu s fotbalisty ale nedošlo, parta kolem kapitána Krejčího nejdříve vjela do areálu a k fanouškům zamířila až poté. Někdo z natěšených příznivců věšel na vrata, hráči dopřáli skandujícímu davu několik desítek minut zpěvu, skákání, vše si hodně užíval například Awer Mabil tančící se slunečními brýlemi a mobilem v ruce.