Mizérie bez konce... Deprese je moc silné slovo, míní Priske. Doufá, že Sparta ještě fanoušky neztratila

Jeho svěřenci neprohráli v nejvyšší soutěži poosmé v řadě a v neúplné tabulce jsou třetí. Co je to však Spartě platné, když jen ve třech z devíti odehraných kol dokázala zvítězit. Brian Priske již naráží na velkou nevoli fanoušků.

Všichni v klubu fanoušky respektují. My jsme za nimi šli, abychom jim vyjádřili respekt, že tým podporovali, vytvářeli tlak na soupeře. Úplně se mi akt vhazování pyrotechniky na hrací plochu nezdál. Na druhou stranu, všichni známe důležitost fanoušků pro klub. Jsme stejně nespokojení jako oni. Samozřejmě, že fanoušci, na rozdíl od nás, kteří se musíme chovat pragmaticky, cítí velmi silné emoce jako je zloba a zuřivost. Věříme v to, co děláme. Sledujeme cestu, po které jdeme, a rozvoj týmu. Věřím, že jsme fanoušky neztratili, jsou pro nás velmi důležití. Věřím, že výsledky přijdou. A s ohledem na to, jaké je týmové úsilí, že přijdou spíš dřív než později.