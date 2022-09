Vrba: Teď už mě Priske možná zná. Spartě chybí rozdíloví hráči

Chci hlavně říct, že na Spartě jsme se cítil dobře, spolupráce s Tomášem Rosickým byla dobrá. To, co se stalo, se děje trenérům v klubech, které mají vyšší ambice než hráčskou kvalitu. Přeji Spartě, ať se jí daří, ale teď jsem rád, že Baník uhrál bod. Ukázali jsme srdce, možná větší než Sparta.

Dnes jsme ukázali charakter, který chtějí naši fanoušci vidět. Do kvality jsme se ale moc nepředvedli, předfinální fázi bychom měli řešit lépe a vytvořit si tak více šancí. Bodu ze Sparty si ale strašně cením, soupeř dělal vše pro to, aby vyhrál. Podívejte se také, co se na hřišti dělo prvních 20 minut. Z naší strany to nešlo uhlídat. Inkasovali jsme po rohu, který neměl být. Samozřejmě samotná situace před obdrženým gólem je něco jiného, chovali jsme se nedůsledně.