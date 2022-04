Č. Budějovice - Ml. Boleslav 2:3 Mladá Boleslav na úvod semifinále skupiny o umístění vyhrála v Budějovicích

Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v ligové nadstavbě v prvním semifinále skupiny o umístění v Českých Budějovicích 3:2. Hosty poslal v úvodních 17 minutách do vedení dvěma góly David Douděra, vzápětí snížil Patrik Čavoš. Ještě do přestávky zvýšil Tomáš Ladra a po změně stran zkorigoval skóre střídající Emmanuel Tolno. Odveta se hraje příští víkend, Mladoboleslavští se výrazně přiblížili postupu do finále skupiny o umístění, kde se utkají s lepším z dvojice Liberec - Olomouc.

Foto: Dynamo České Budějovice Utkání skupiny o umístění mezi Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví.Foto : Dynamo České Budějovice

Článek Svěřenci trenéra Hoftycha, který v minulosti vedl domácí Dynamo, byli o něco nebezpečnější. První šanci ke skórování však měli Jihočeši, Michal Škoda v 11. minutě trefil tyč. Gólově se o dvě minuty později prosadili hosté, když Douděra tečoval do sítě Ewertonovou střelu. Stejný hráč mohl slavit také v 17. minutě. Českobudějovická defenziva několikrát neodvrátila míč, Douděra za pokutovým územím napřáhl ke střele, která mířila k pravé tyči a gólman Dynama Vorel se natahoval marně. Mladoboleslavský krajní hráč skóroval posedmé za posledních sedm ligových utkání, do nichž naskočil. FORTUNA:LIGA Plzeň na úvod nadstavby porazila Slovácko, dva góly dal Beauguel Domácí se záhy vrátili do zápasu. V 19. minutě Čavoš vystřelil z 25 metrů a jeho skákavý pokus překvapil mladoboleslavského brankáře Šedu. Ještě před přestávkou však vrátil dvougólový náskok hostům Ladra, když ve 41. minutě zakončil rychlou kombinaci svého týmu po sérii přihrávek na jeden dotek. Jihočeši do druhého poločasu vystřídali dva hráče, ale Boleslav dlouho kontrolovala vývoj duelu. Až v 73. minutě neuhlídala roh domácích, po němž skóroval střídající Tolno. Jihočeši mohli v závěru srovnat. Své šance ale neproměnili v 87. minutě Havel a v 90. minutě Čavoš. Dynamo podruhé za sebou prohrálo a před venkovní odvetou je v těžké pozici. FORTUNA:LIGA Konfrontace se špičkou? Hořká porážka, glosuje Galásek tradiční problém Baníku Nadstavba první fotbalové ligy - semifinále skupiny o umístění, 1. utkání: Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 2:3 (1:3) Branky: 19. Čavoš, 73. Tolno - 13. a 17. Douděra, 41. Ladra. Rozhodčí: Batík - Podaný, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Čolič - Milan Škoda. Diváci: 2125. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Novák (46. Brandner) - Valenta (84. Hák), Čavoš - Van Buren, Michal Škoda (64. Hais), Penner (31. Tolno) - Mihálik (46. Hora) . Trenér: Horejš. M. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Smrž - Douděra (74. Skalák), Mašek (64. Dancák), Hlavatý (46. Milan Škoda), Ewerton (90. Rolinek) - Ladra (74. Mužík). Trenér: Hoftych.

