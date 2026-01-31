Mladá Boleslav remizovala s Bohemians, Klokani čekají na výhru už pět duelů

Článek
I třetí vzájemný zápas v sezoně skončil po 90 minutách remízou, v listopadu v osmifinále domácího poháru uspěla Mladá Boleslav až po penaltách. Bohemians bodovali v lize po čtyřech porážkách, venku po dvou.
Jako první zahrozil bahrajnský útočník Bohemians Hilál, jeden z pouhých tří cizinců v základních sestavách obou týmů. Jeho hlavička skončila nad bránou, stejně jako ve 14. minutě na druhé straně Šubertův unáhlený pokus po samostatném úniku.
Skóre se však vzápětí přece jen změnilo. Odražený míč po rohovém kopu si našel Hůlka a zblízka hlavou nedal brankáři Floderovi šanci. Kapitán Bohemians a mladoboleslavský odchovanec, který neprodlouží smlouvu a po sezoně vršovický klub opustí, se v lize prosadil poprvé od dubna 2024.
Domácí se snažili o kombinační fotbal, nedostávali se ale do zakončení. Naopak „Klokani“ hráli jednodušším způsobem a hrozili přímočarými akcemi. Tak jako ve 33. minutě Pleštil, na jehož nabídku před bránu nedosáhl Čermák jen o centimetry.
Ještě větší šanci měl hned po změně stran Hilál, sám před bránou minul. Jinak ale Mladoboleslavští od začátku druhé půle dominovali a místy měli velký tlak. V 50. minutě Buryán nadvakrát zblízka neprostřelil Reichla a následně Ševčíkův obstřel proletěl těsně kolem horního rohu brány.
V 69. minutě domácí zaslouženě vyrovnali. Lehký si v rohu pokutového území zpracoval Hybšův přízemní centr a z otočky nechytatelně napálil míč pod břevno. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník se prosadil po šesti minutách od příchodu na hřiště a zaznamenal druhou trefu v ligovém ročníku.
Vršovičtí v 74. minutě znovu udeřili po standardní situaci. Floderovi vypadl míč po souboji s Hůlkou a Lischka při soutěžním debutu za Bohemians snadno skóroval do odkryté sítě. Středočeši inkasovali 43. gól v ligové sezoně, což je nejhorší bilance v soutěži.
Radost ale hostům nevydržela ani dvě minuty. Koláříkův střílený centr elegantně patičkou usměrnil do brány Buryán, jenž se na jaro vrátil do týmu po hostování v druholigovém Táborsku.
V závěru se hrálo nahoru dolů a za vítězstvím si šla obě mužstva. V 83. minutě chybělo Ristovskému pár centimetrů, aby potřetí v zápase poslal Bohemians do vedení. Na druhé straně dopadl podobně další střídající hráč Zíka.
Gól už nepadl ani v hektickém závěru a Středočeši bodovali potřetí za sebou, v lize ale neporazili Bohemians popáté v řadě. „Klokani“ vyhráli jediné z posledních 12 utkání nejvyšší soutěže.
|20. kolo první fotbalové ligy:
|FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)
|Branky: 69. Lehký, 76. Buryán - 16. Hůlka, 74. Lischka. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Černý (video). ŽK: Buryán, Karafiát, Hybš, Lehký - Vondra. Diváci: 1617.
|M. Boleslav: Floder - F. Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš - Macek, Langhamer (63. Lehký) - Kolářík (77. Zíka), Ševčík, Šubert (85. Penner) - Buryán. Trenér: Majer.
|Bohemians: Reichl - Kukučka, Lischka, Vondra - Kareem, Smrž (80. Ristovski), Hůlka, Havel (80. Kovařík) - Čermák, Pleštil (62. Drchal) - Hilál (62. J. Matoušek). Trenér: Veselý.