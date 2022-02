Mladá Boleslav získala na poslední chvíli dvě posily

Středočeši získali na poslední chvíli dvě posily. Fotbalista Martin Sladký opustil České Budějovice a do konce sezony bude hostovat v Mladé Boleslavi. Dohoda obsahuje i opci na přestup. Do Dynama přestoupil devětadvacetiletý obránce loni v létě z Olomouce. Do města automobilů zamířil také devatenáctiletý černohorský útočník Vuk Strikovic z FK Rudar Pljevlja.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Martin Sladký z Českých Budějovic a Jhon Mosquera z Viktorie Plzeň.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Doslova v posledních hodinách zimního období pro přestupy v českém profesionálním fotbale přišli do Mladé Boleslavi obránce Martin Sladký a útočník Vuk Strikovic. Sladký v 17 ligových utkáních za České Budějovice zaznamenal jednu branku a dvě asistence. V jarní části odehrál jenom závěrečných 11 minut proti Hradci Králové, zápasy se Spartou a Plzní strávil na lavičce. Krajní bek má v nejvyšší soutěži na kontě celkem 109 duelů, pět gólů a sedm asistencí. Jak avizuje klubový web, devatenáctiletý Strikovic v padesáti zápasech nejvyšší černohorské soutěže nastřílel osmnáct gólů. V poslední den zimního přestupního termínu v České republice přicestoval spěšně přes německý Frankfurt nad Mohanem do Mladé Boleslavi, kde podepsal půlroční hostování s opcí. Z kádru Mladé Boleslavi naopak odešli Milan Jirásek a Dominik Mašek. Jirásek zamířil na hostování do druholigové Viktorie Žižkov, Mašek na přestup do Jablonce. Také Jihočeši řešili změny do poslední chvíle. „Mladá Boleslav projevila o Martina Sladkého zájem a během posledního dne přestupového období se přesun dotáhl," říká na klubévm webu sportovní ředitel Milan Čadek. ZMĚNY V KÁDRU | Na hostování do konce sezony s následnou opcí odchází do @fkmladaboleslav obránce Martin Sladký. Další dva fotbalisté z klubu míří do druholigového Táborska. Celý článek ➡️ https://t.co/7DTfHopllf pic.twitter.com/UYuB9TOVlF — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) February 23, 2022 O soutěž níž zamířili Petr Javorek s Davidem Krchem, kteří na poslední chvíli posílili druholigové Táborsko. „V rámci spolupráce jsme se domluvili na hostování obou hráčů do konce sezony. Petr Javorek zároveň bude jednat o možnosti setrvání v klubu i v nadcházející sezoně," avizuje Čadek. Už v průběhu zimní přestávky se k týmu připojil brankář Martin Janáček. Do Písku odešla dvojice mladíků Dominik Mašek a Michal Němeček. Zpátky do Dynama se vrátili David Pravda a Štěpán Pineau. Smlouvu v klubu ukončil Christián Veliký, který zamířil na Slovensko. Konferenční liga Sparta letí peklu vstříc bez opory i fanoušků

