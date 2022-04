Mladí a neklidní perlí jen doma. Podívejte se na naše zkušenosti, poukazuje Vrba

Fotogalerie +7

Mladí a neklidní. Americká telenovela se dá vztáhnout i na sparťany. Když koncem února nastoupili ve Zlíně, věkový průměr hráčů, kteří zasáhli do hry, činil 23,7 let. Mladší tým nasadila Sparta v lize naposledy před téměř 20 lety. V sobotu proti Baníku byl věkový průměr základní sestavy jen 23,8 let. Právě nízkým věkem vysvětluje Pavel Vrba nevyrovnanost výkonů jeho týmu.

Spravili jste si aspoň trochu chuť po středeční porážce?

Řeknu to trošku jinak. Myslím, že domácí zápasy v tomto ročníku jsou trochu jiné než venkovní. Alespoň podle mých představ. Jsem rád, že doma vyhráváme, že se nám daří. Doufám, že i fanoušci Sparty jsou s domácími zápasy spokojení.

Jenže na hřištích soupeřů ztrácíte... Čím si vysvětlujete, že výkony doma a venku jsou tak rozdílné?

Na to je podle mě jednoduchá odpověď. Podívejte se na náš věkový průměr a na zkušenosti mužstva. Dostává příležitost spousta mladých hráčů. Možná je to i o tom, že zkušenosti budou mladí sbírat a doufám, že v budoucnu, pokud tady vydrží, se to vrátí i ve venkovních zápasech.

📺 VRBA | „Myslím si, že prostoru ve Spartě dostávají mladí hráči hodně. Nemůžeme mít celou jedenáctku pod 20 let. V české lize podle mě není mužstvo, které dává mladým tolik prostoru jako my.“ Trenér Sparty Pavel Vrba po výhře nad Baníkem. #acsparta ➡️ https://t.co/oQTMvOJoXS pic.twitter.com/xvYV85bRq5 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) April 23, 2022

Celý zápas po čase odehrál i osmnáctiletý Karabec.

Přidal bych ještě další, kterým je pod 20 let a hrají v základu. Myslím, že to je v českém fotbale obrovská výjimka. Mladí budou dostávat příležitost, pokud na to budou mít a pokud nás přesvědčí. Jako třeba Vitík nebo Hložek, kteří mají místo víceméně stabilní. Pokud nás bude také Karabec přesvědčovat jako oni, není důvod, aby stálé místo neměl. Je to vždycky o výkonech, kvalitě hry a výsledcích. Věk určitě není důvod být v základu. Tak to je.

Na šanci čekají také Gabriel, Suchomel či Ryneš. Zvažoval jste, že byste dal ještě větší prostor mladým?

Najděte mi v minulosti, kdy byla Sparta tak mladá... Já si spíš vzpomínám třeba na generaci Chovanců, Grigů a Straků. Když někdo hrál ve dvaceti, tak šlo o tři výjimky. Bílek, Hašek a Skuhravý. Zbytku hráčů bylo 28 let a víc. Tolik mladých tam nebylo. Dneska mají mladí příležitostí spoustu. Máme možná nejmladší věkový průměr v lize. Teď je otázka, jestli mladé udržíme a oni Spartě přinesou výsledky, které by diváci chtěli. Doufám, že to tak bude.

Hodně mladý je stále i Hancko (24). V Olomouci citelně chyběl kvůli žlutým kartám, proti Baníku se vrátil. Je pro vás nepostradatelný?

Další z hráčů, kterým je teprve 24 let a mají v lize něco odehráno. Ve Spartě hraje pravidelně už třetí sezonu. Je jasné, že hráči potřebují prostor. Potřebují se vyhrát. Hanci už má obrovské zkušenosti a mužstvu dokáže obrovsky pomáhat. To je skvělé. Patří k vůdcům mužstva, dokáže ho i řídit.

Hečovou chybou v samém závěru jste přišli o čisté konto. Neměl by dostat šanci také Nita, který ještě na jaře nechytal?

Víte, že gólmany jsme vždy měnili po nějaké sérii. Rozhodují o nich trenéři brankářů. Já s nimi diskutuji, jen když mám úplně jiný názor než oni. O brankářích rozhodují trenéři gólmanů. Pracují s nimi velkou část tréninku. Oni mi dávají informace a já na ně hodně dám. Věřím jim a vím, že pracují dobře.

Zcela mimo nominaci se tentokrát ocitli Krejčí starší a Souček. Šlo o reakci na nepovedený zápas v Olomouci, že?