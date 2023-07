Mladí i navrátilci bojují ve Spartě o místo, trenér chválí. Kdo je s kým na pokoji?

„Doufám, že to ode mě bylo dobré. Chyby, které se dají zlepšit, tam určitě byly. Ale je to pro mě motivace do další práce," řekl pro klubový web po remíze 1:1 s Dinamem Záhřeb 19letý stoper Ondřej Kukučka. Na Letnou dorazil z Baníku Ostrava, za hlasité kritiky majitele ostravského celku Václava Brabce, v létě 2022.

Kukučka většinu ročníku odkopal za B-tým, zapojil se i do části zimní přípravy prvního mužstva. Teď, před startem nové sezony, naskočil proti Jihlavě i Záhřebu vždy do druhého poločasu a nevedl si vůbec špatně. „Tahal jsem trochu nohy, je to obtížné. Kondičku ještě potřebuji vylepšit, ale to se tady vypiluje," netajil po pátečním střetu s chorvatským protivníkem.

Rozhodně si zatím říká o herní vytížení, byť konkurence na všech postech ve Spartě je momentálně velká. Na pozici stoperů jsou aktuálně jedničkami Asger Sørensen, Martin Vitík, Ladislav Krejčí nebo Filip Panák. K tomu další mladík Patrik Vydra, zaskočit může Jaroslav Zelený nebo Dimitrije Kamenovič.

Velkou konkurenci na levém wingbeku má v podobě Zeleného nebo Caspera Højera 22letý Matěj Ryneš, jenž poslední sezonu strávil na hostování v Hradci Králové. Také on dostal v obou dosavadních duelech přípravy poločas a jevil se velmi dobře. Proti Jihlavě naskočil na levou stranu útočné trojice a patřil k nejaktivnějším hráčům na trávníku, proti Dinamu se předvedl mimo jiné povedeným pasem a vysunutím Jana Kuchty.

„Viděli jsme některé hráče, kteří se vrátili z hostování, že za nás dnes odvedli skvělou práci. Noví kluci, nové tváře, navrátilci z jednadvacítky. Ti, kteří se přidali nedávno, zapadli velice dobře. Hráli také pro tým a o tom to celé je," hodnotí komplexně asistent Lars Friis.

V Rakousku na herním kempu bojují o šanci také útočníci Tomáš Schánělec, který uplynulý ročník nastupoval za béčko, a Václav Sejk, jenž zažil povedené hostování v Jablonci a k týmu se po ME do 21 let později. Do této skupiny lze zařadit i zmíněného Vydru, i když vytáhlý 20letý stoper už na jaře několikrát nakoukl i do základní sestavy. Podobně staří Tomáš Čvančara, Martin Vitík nebo Adam Karabec už jsou pravidelně součástí elitního mužstva. Stejně tak by tomu mělo být u posily Michala Ševčíka a uvidí se, jakou pozici získá Kryštof Daněk.

Spartu čekají v Rakousku ještě dva duely. V úterý se srbským celkem Čukarički a v pátek generálka s Anderlechtem. „Defenziva byla z naší strany v pořádku. V některých věcech jsme se trápili, ale to je dobře, jde o součást procesu. Na ofenzivě musíme stále pracovat. Říkáme si, že musíme být odvážní a dostatečně kvalitní. Proti Záhřebu někdo kvalitu postrádal, celkově jsme ale velmi spokojení," hlásí krátce před polovinou kempu v Bad Kleinkirchheimu Friis.

Mladíci spolu i často bydlí na pokojích luxusního hotelu Die Post. Daněk sdílí jeden pokoj se Sejkem, Karabec s Vitíkem, Vydra s Kukučkou, Čvančara se Ševčíkem a Ryneš se Schánělcem. Podobně to mají gólmani Jakub Surovčík s Filipem Nalezinkem.