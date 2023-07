Sparta, na rozdíl od týden staré prohry 1:2 s Jihlavou, nastoupila už s velkou částí reprezentantů, kteří se do přípravy zapojili později. Do první půle tak nastoupili například Ladislav Krejčí, Kryštof Daněk nebo Václav Sejk. Do druhé pak Jan Kuchta, Kaan Kairinen či Adam Karabec.