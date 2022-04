Motivací je získat čtvrtý titul v řadě i pro Tvrdíka, neskrýval Trpišovský, že Slavia bude bojovat i za nemocného šéfa

Cesta k triumfu však v úvodních minutách byla hodně kostrbatá. Obnovená spolupráce defenzivní dvojice Hovorka-Kúdela lehce skřípala. „Sám si dokážu vyhodnotit, jak jsem hrál. A cítím, že to nebylo ideální. Ale postupně jsem se do toho dostal," říkal Kúdela. „Úvod byl v našem podání hrůzostrašný. Přežili jsme dvě kritické situace po vlastních chybách. Postupně jsme se zvedli, gól Standy Tecla dodal naší hře obrátky. A po trefě Lukáše Provoda jsme získali klid, dominovali jsme," chválil tým Trpišovský.

Každopádně Slavia odstartuje útok na čtvrtý titul v řadě v neděli cestou do Mladé Boleslavi k zápasu s Hradcem Králové. „Já jsem řešil soupeře, který nebyl jasný, hlavně z hlediska hrací plochy. A proto jsem nechtěl Liberec. Fandím klukům v každém utkání, ale věděl jsem, jak by to pod Ještědem bylo složité a umocněné špatným terénem. V Hradci mají skvělého trenéra, došli daleko v poháru a náš výkon v posledním zápase nebyl nijak dobrý, byť výsledkově jsme to zvládli jednoznačně," připomínal Trpišovský únorový triumf (1:5).