Sparťané k mizérii na Hané: Předvedli jsme strašně málo! Chtěli jsme se rvát o titul, teď už to bude těžké

„Hráli jsme ještě o titul a výkon tomu měl odpovídat. Jenže neodpovídal tomu vůbec. Takhle jsme si to nepředstavovali, chtěli jsme se ještě porvat o titul. Teď už to bude moc těžké," řekl klubovému webu zklamaný záložník Michal Sáček.

„Hlavně začátek jsme prospali. Místo, abychom do zápasu vlétli, tak jsme byli jako mrtví. Olomouc šla zaslouženě do vedení a my už jsme na to nestačili zareagovat. Pár šancí jsme pak měli, ale abych byl férový, soupeř měl taky svoje šance a klidně mohl vyhrát i vyšším rozdílem. Všechno špatně," litoval Sáček.