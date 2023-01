Možná dojde i na lachtana jako v Plzni. Trenér Vrba je pořád stejný, zjišťuje kapitán Procházka

Fotogalerie +2

Valletta (Od našeho zpravodaje) - Jako by se Ševci spolehli na protagonisty slavné plzeňské éry. V zimě přišli trenér Pavel Vrba s asistentem Petrem Jiráčkem, Václav Procházka a Martin Fillo už v mužstvu byli. Minulost ve Viktorii má navíc z pozdějších let také Adam Hloušek. Budou znovu zárukou úspěchu? „Kéž by to tak bylo," přeje si kapitán Procházka.

Připomněl jste si s nástupem Pavla Vrby zlaté plzeňské časy?

Jakmile poprvé promluvil v kabině, hned se mi vybavilo, že jsem stejná slova slýchával v Plzni. Uvědomil jsem si, že budeme hrát podobný fotbal, ale hlavně účelný. Nebudeme hrát na nějakou krásu, potřebujeme body, potřebujeme vyhrávat. Ale jeho prvky, které historie zná, v tom bezesporu budou.

Trenér Pavel Vrba o přípravě Zlína na MaltěVideo : Tipsport

Máte na mysli především útočné prvky? Trenér je milovníkem ofenzívy.

V naší situaci se musíme zaměřit na defenzívu. Z ní musíme vycházet. Ale od ní se vytváří rozehrávka, na kterou trenér Vrba vždycky dbal, už od obránců. Něco proti Trnavě už tam bylo. Máme na Maltě ideální podmínky něco nacvičit, doma ve Zlíně jsme zatím jenom běhali.

Jak se trenér Vrba změnil od doby, kdy jste s ním působil v Plzni?

Mně přijde, jako kdyby to nebyla žádná tak dlouhá doba. Je pořád stejný. Hodně emočně prožíval hned první přátelák. Kluci se mě ptali, co mohou od něj očekávat, ale já nic neprozradil. (úsměv)

Kdy si od něj vyžádáte pověstného lachtana, skok na trávník po vítězných zápasech?

Až uhrajeme v lize nějaké body, pak to možná přijde.

Václav Procházka (Zlín) a Filip Twardzik (Trnava) o podmínkách na MaltěVideo : Tipsport

Turnaje na Maltě jste se zúčastnil v roce 2020 s Baníkem Ostrava. Jak se za tu dobu změnil?

Zatím jsme hráli na stejném stadionu, trénovali ve stejném areálu. Moc se nezměnilo. Bydlíme jen v jiném hotelu, blíž hřiště, cesta by neměla trvat tak dlouho. Po příletu sem nás překvapil ostrý vítr, ale to se zlepšilo, nemělo by nám to vadit. Je tu opět sedmnáct stupňů, krásná teplota.

Až dostanete volno, vlezete v lednu do moře?

Tehdy si to někteří zkusili, ale teď u hotelu není nějaká pláž, která by to umožňovala. Až nějakou najdeme, půjdeme, je to nejlepší rehabilitace a otužování. Já velkým nadšencem nejsem, ale jednou dvakrát bych to zkusil.

Za Baníkem před třemi lety dorazilo asi sto fanoušků. Není škoda, že tu letos nejsou příznivci Zlína?