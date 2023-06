Musíme vrátit Zbrojovku do ligy, velí Řezníček. Připustil komplikovaný vztah s Haškem

Jak jste strávil dovolenou?

Byl jsem s manželkou týden v Římě a potom jsme s celou rodinou letěli do Emirátů, kde jsem se už připravoval i běžecky. Závěr uplynulé sezony byl pro mě psychicky mimořádně náročný, ale to, co se přihodilo, už snad přebolelo. Život jde dál a musí se znovu začít pracovat. Naším úkolem teď je dostat Zbrojovku zpátky do nejvyšší soutěže.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Jakub Řezníček z Brna při utkání se Zlínem.

Do první ligy vás nelanařili?

Měl jsem telefonáty z pěti či šesti klubů s dotazem, zda by bylo reálné, že bych k nim šel. Sondovali situaci. Mně to ale nedávalo smysl.

Takže máte jasno v tom, že novou sezonu začnete v Brně?

Ano. Mám tady smlouvu. Změnit by to mohla snad jedině nějaká lukrativní nabídka ze zahraničí, která by mě finančně zabezpečila.

Chybějí vám už jen dva góly ke vstupu do Klubu kanonýrů, avšak druholigové trefy se do něj nepočítají. Neuvažoval jste o tom, že byste šel na podzim někam do ligy hostovat, abyste stovku završil?

To bych ale zase chyběl Zbrojovce. (úsměv). Je to složité, ale nezbývá nám než postoupit, a potřebné dva góly můžu dát až v další sezoně. Mám kontrakt ještě na dva roky.

Jaké to pro vás bude bez mladého Ševčíka, který byl vaším vrchním nahrávačem?

Na jaře už to bohužel tolik neplatilo. To, že Ševa odejde do Sparty, se vědělo dopředu. V Brně teď dochází k obměně kádru, a tak se mezi novými kluky třeba najde nějaký nový Ševčík. My se hlavně musíme co nejvíc sehrát, máme na to nyní zhruba měsíc.

Ve Zbrojovce je zcela nový realizační tým. Máte s trenéry z dřívějška už nějakou zkušenost?

Znám pochopitelně asistenta Tomáše Polácha, který v klubu už v minulosti u mládeže působil. Hlavního kouče Klusáčka ani pana Muchu jsem doteď osobně neznal.

Čekáte, že k vám v létě přivedou druhého klasického útočníka?

Netuším, jak to mají namyšlené. Já se cítím dobře a chci hrát co nejvíc. Rád bych podruhé vystřílel Zbrojovce první ligu. Budu k tomu ale pochopitelně potřebovat dobrý servis. Snad nám to bude na hřišti klapat. Kéž by mně to padalo dál.

Když už to pro vás takhle dopadlo, je dobře, že máte z předminulé sezony docela čerstvou zkušenost, jak druhou ligou suverénně projít?

Po postupu by mě tehdy ani nenapadlo, že nás toto ještě jednou potká. Stalo se, musíme druhou ligu vyhrát nanovo. Takže je asi dobře, že víme, do čeho jdeme. Nezbývá než to zvládnout znovu.

Podle některých ohlasů na sociálních sítích vyplývalo, že jste neměl zdaleka optimální vztah s trenérem Martinem Haškem, který Zbrojovku převzal v průběhu jara po odvolaném Richardu Dostálkovi...