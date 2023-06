V Brně by to měl těžké i Guardiola, myslí si expert. Ševčík je floutek i génius, měl hrát, vidí chybu další

Dlouho to vypadalo, že padáka dostane úplně jiný klub než Zbrojovka Brno. Jarní část ligy a také následná skupina o udržení však poslala dolů slavný klub. „I pan Vrba našel sílu Zlína a udělal mraky bodů, čímž dostal klub do baráže. Jen Brno spoléhalo pořád na to samé, na Řezníčka s Ševčíkem," všímá si problému v brněnských řadách Folprecht.

Řezníček nasázel za sezonu devatenáct branek, Ševčík pro změnu šance připravoval. Tahle dvojice Brnu pomohla ke slušné porci bodů. Jenže v závěru soutěže, kdy tým vedl Martin Hašek, jenž nahradil odvolaného Richarda Dostálka, si klub dovolil luxus a Ševčíka posadil. „Potřebuješ vyhrát a máš v týmu Ševčíka, co vytvořil 43 šancí v lize. A ty ho v posledním utkání nenasadíš od začátku?" diví se i s odstupem expert ve studiu Sport.cz.

Trenéra Martina Haška ale zná, ví, že je přísný a dokáže být nekompromisní. „Vím, že přes nějaké věci u něj prostě nejede vlak. Ševčík je asi trochu floutek, ale když mám v týmu ofenzivního génia, tak ho musím hrát. Přišel na hřiště na čtyřiadvacet minut a vytvořil dvě šance," stojí si za svým, že chybějící Ševčík v základní sestavě byl pro Brno nejspíše ranou do vazu.

Foto: fczbrno.cz Jakub Řezníček prodloužil v Brně smlouvu do června 2025.

Trenér Hašek se hájil tím, že Ševčík už neměl ve zbytku soutěže správně nastavenou hlavu, a proto nebyl použitelný. Folprecht si ale stojí za svým. „Když dostane osm balonů a udělá z nich dvě nebezpečné situace, tak už záleží na tom, jestli mu odpustím, že něco nedojede směrem dozadu. Vím, že se to neslučovalo s filozofií Martina Haška," opakuje expert.

Šéf fotbalové sekce Sport.cz Jan Malý si myslí, že by to měl těžké se záchranou Zbrojovky v lize i slavný Pep Guardiola. „Změna trenérů v Brně působila zvláštně, vlastně to platí i o chování a řízení celého klubu. Přijde mi to bez koncepce, vliv majitele Bartoňka je takový, že si to vlastně řídí sám," přemýšlí nahlas novinář.

Folprecht přitom upozorňuje, že třeba Zdenko Frťala v Teplicích měl daleko složitější pozici než Martin Hašek v Brně a přesto Severočechy mezi elitou udržel. „Měl určitě těžší práci než Hašek, ale s Teplicemi udělal parádu. Určitě to v Brně nebylo o tom, že by to nešlo zachránit," myslí si expert.

Klubu v závěru nepomohli ani fanoušci, kteří vyzývali majitele, aby Zbrojovku prodal. „Do toho nevidím. Ale když Brno třikrát během pěti let spadne, tak tam je asi něco nastavené špatně. Otázkou je, zda by se našel kupec," konstatuje Folprecht a tvrdí, že brněnský fotbalový klub vysílal do světa divné signály.

Fotbalový pořad PŘÍMÁK se Zdeňkem FolprechtemVideo : Sport.cz

„Brno vydalo třeba prohlášení, kde byly protichůdné věci. Na jedné straně se tam tvrdilo, že se dělá maximum pro záchranu, ale vlastně ti tam dají zároveň najevo, že pokud se v lize neudrží, tak vás skoro všechny vyhodíme. Takhle mi to znělo. Kroky lidí z kanceláří Zbrojovky mi přišly zvláštní."