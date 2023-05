Řezníček nebude mít o nabídky z ligy nouzi. Zavolá Slovácko? Kromě TOP trojky by se prý hodil všem

Tak jednoduché to ale nejspíš nebude, protože Řezníček má ještě v Brně smlouvu. O tom, že jeho gólové manévry ale vzbudily pozornost, ale také není třeba pochybovat. „Když se podívám napříč ligou, tak třeba Slovácko potřebuje útočníka jako sůl, nebo Pardubice. Najdu čtyři pět týmů, co by ho z fleku braly," domnívá se expert ve studiu Sport.cz.

Folprecht přiznává, že od začátku sezony vnímal, že Řezníček sype soupeřům góly. „Ale já viděl jen záznamy, tak jsem si říkal, no jo, dostal balon do vápna, byl na správném místě a dal gól. V hlavě jsem měl, že je to hráč do boxu, co si najde míč a dá gól," líčí bývalý prvoligový fotbalista.