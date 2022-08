Na Řezníčka se Sigma připravovala bezúspěšně. Ukázal, že je tahounem Brna, uznal Jemelka

„Všichni jsme strašně zklamaní. Takto jsme si to nepředstavovali. Přitom do zápasu jsme vstoupili výborně. Mohli jsme rozhodnout v prvních deseti minutách. Bohužel, střelecky jsme se neprosadili, prakticky z ničeho dostali gól od Řezníčka, na kterého jsme se připravovali. Přebral si však nečekaně míč a krásně to trefil. Špatně pro nás. Jedeme však dál a musíme se soustředit na další zápasy," prohlásil uničovský rodák.

Sám při inkasovaném gólu nebyl úplně bez viny. „Ševčík prošel, pak vystřelil, a já udělal první pohyb s tou střelou, Řízu to trefilo nějak do paty, odrazilo se to, a on z otočky vystřelil a trefil to. Možná jsem k němu mohl přistoupit blíž. Byla to ale spíše nešťastná situace, kterou vyřešil výborně," mínil olomoucký zadák.

V týdnu se přitom s parťákem ze stoperské dvojice Vraštilem na zkušeného útočníka Zbrojovky speciálně připravovali. „Trénovali jsme to tak, abychom se na něj nelepili. Věděli jsme, že musíme pokrývat hráče, kterým to může sklepnout, protože sám si to moc často nenechává. Soustředili jsme se proto více na náběhy. On je ale ostřílený borec, který v lize vstřelil moc gólů. Je vidět, že má zkušenosti. Hraje se proti němu těžko. Je výborný zády k bráně. Těžko se na něj dostáváte. Musí se zdvojovat, ale to se nám moc nedařilo. Hráli jsme do plných a byli na něj vesměs sami. Je teď hlavním tahounem Brna a u nás to ukázal. Přesto jsme si s ním měli poradit lépe," věděl Jemelka.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Zleva Denis Granečný a Šimon Falta z Brna, Mojmír Chytil z Olomouce, Jiří Texl z Brna.Foto : Stanislav Heloňa, ČTK

Hodně také litoval, že Sigma nedokázala zúročit úvodní tlak. „Je to škoda. Oni rozehrávali a my důsledným presováním jim zle zatápěli. Později hru trochu zjednodušili, my pak museli do plných, hustého bloku, a to se nám nedařilo. Nepomohli jsme si ani standardkami. V prvním poločase jsme neměli žádnou. Bylo těžké se za ně dostat. Chodili nám do brejků. Chybělo nám asi více trpělivosti i kvality," podotkl.