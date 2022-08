Všichni stopeři s mojí hrou mají problémy, smál se kat Sigmy Řezníček

Fotogalerie Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Trenér Brna Richard Dostálek. Foto : Stanislav Heloňa, ČTK Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Zleva Jan Navrátil z Olomouce, Šimon Falta z Brna, Jan Sedlák z Olomouce během utkání 2. kola nejvyšší soutěže.Foto : Stanislav Heloňa, ČTK Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek.Foto : Stanislav Heloňa, ČTK Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Zleva Denis Granečný a Šimon Falta z Brna, Mojmír Chytil z Olomouce, Jiří Texl z Brna.Foto : Stanislav Heloňa, ČTK

V Olomouci jste před pár lety hrával. Byla vaše motivace o to větší?

Asi trochu jo. Na druhé straně, hrál jsem už skoro všude. Myslím, že jsem předvedl svůj standardní výkon, bojovný, odpracovaný. Chci tak hrát pokaždé a makat pro tým.

Začátek ale z vaší strany nebyl dobrý?

Sigma byla lepší na míči. My jsme však dobře bránili a pak nám strašně pomohl vedoucí gól, který nás uklidnil. Škoda, že jsme rychle nepřidali druhý. Naštěstí se však později trefil Ševa (Petr Ševčík). Od té chvíle jsem už věřil, že to zvládneme.

Jak jste viděl svoji trefu? Jednoduchá pozice to nebyla...

Ševa vystřelil, já to zpracoval, píchnul si to do strany a na zadní tyč to obstřeloval. Přesně tak to zkouším na tréninku, naštěstí to do brány zapadlo. Jsem za to rád. Hlavně proto, abych na gól nečekal zase nějak dlouho.

Ve druhém poločase jste mohl také skórovat, ale šanci jste zahodil. Co bylo špatně?

Úplně všechno! Čekal jsem, že Ali mi to dá hned. Jenže on šel mezi dva hráče a já myslel, že si to vezme sám. Jak je malinký, ze všeho většinou vyjede. Já to také čekal, ale z ničeho nic se to odrazilo přede mě, podcenil jsem to, ještě proti mně vyběhl veliký gólman domácích, já se ho leknul a blbě to trefil. Hrozná chyba. Mohlo to být 0:2 a měli bychom klid dřív.

Hanáci se těžko dostávali do šancí. Čekali jste, že v ofenzívě budou tak bezzubí?

Určitě ne. Věděli jsme, že budou držet balón a počítali s tím, že si nějaké šance vytvoří. Tentokrát jim to však nevyšlo a my dvakrát udeřili.

Spoustu úspěšných soubojů jste svedl s Václave Jemelkou, s nímž jste v Olomouci hrával. Věřil jste si na něho?

On není moc silový, spíše je fotbalovější. A váhově mám nad ním navrch. takže jsem to vždycky nějak přes něj protlačil. To je prostě moje hra. Všichni stopeři v lize s ní mají problémy. Vraštil, je naopak urostlý, silný stoper a také se mnou párkrát prohrál.

Čtyři body po dvou kolech, to je pro nováčka nepochybně skvělý start do sezóny?

Super. Máme nesmírně těžký los. Každý bod se počítá.

V minulém kole vás proti Slovácku přišlo povzbudit osm tisíc fanoušků. Hodně jich přijelo i do Olomouce. Cítíte, že Brno zase žije fotbalem?