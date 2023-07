Na skok do Prahy a zpět na sever. Sparta by měla navrátilce poslat znovu na hostování

Oba zmínění hráči se vrátili do Sparty po hostování. Zapojili se od začátku do letní do přípravy, k vidění byli v pátek v úvodním přípravném utkání proti Jihlavě. Čtyřiadvacetiletý Plechatý odehrál ve stoperské trojici první poločas, o rok mladší Polidar odkopal na pozici wingbeka druhé dějství.

Na další pokračování ve Spartě to však nevypadá. Plechatý by se měl podle informací Sport.cz co nejdříve zapojit do přípravy Liberce, kde v minulé sezoně hostoval a byl jedním z klíčových obránců. Naskočil do 32 dvou ligových utkání, odehrál přes 2 800 minut. Na podzim se také dočkal pozvánky do seniorské reprezentace.

Návrat na sever Čech má čekat také Polidara. Jen ne do Liberce, ale do sousedního Jablonce, kde hbitý křídelník zasáhl v uplynulém ročníku do 30 duelů a vstřelil v nich sedm gólů. Zájem ze strany Jablonce je, finální dohoda včetně všech administrativních povinností však na stole ještě není.

Už zítra vyrážíme na herní kemp 👟⚽️ V rámci soustředění odehrajeme tři přípravné zápasy 🏟️ #acsparta pic.twitter.com/XJdxcdNBDw — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 4, 2023

Řez kádru Letenských ale bude jistě daleko větší. Kdo s týmem odcestuje do Rakouska, bude jasné ve středu nejpozději krátce po poledni. Menší či větší otazník visí například nad dalšími navrátilci z hostování Filipem Součkem, Martinem Suchomelem, Matějem Rynešem či Václavem Sejkem.

Uvidí se také, koho si trenérský tým pod vedením Priskeho ponechá z mladíků z B-týmu. Řeč je o Ondřeji Kukučkovi, Lukáši Váňovi, Nelsonu Okekem, Danilu Kaštánkovi, Amatku Cissém, Adamu Goljanovi nebo Tomáši Schánělcovi. Lednové soustředění ve Španělsku absolvoval z uvedené skupiny Goljan, Kukučka a Kaštánek původně v nominaci byli, do kempu nakonec nenastoupili. Největší jarní vytížení pak získal stoper Patrik Vydra.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dominik Plechatý ze Slovanu Liberec.