Tři roky fungovali rozhodčí tak, že to nešlo. Křetínský promluvil o Spartě i úlevě po zisku titulu

V souvislosti s vlastnictvím Sparty přiznává zodpovědnost za všechno, čím klub prošel, protože měl Křetínský možnost v klubu cokoli změnit. „Takže když jsou neúspěchy, jsou to moje neúspěchy. Vždycky jsem měl zodpovědnost já," přiznává pro Forbes. „Ale pravdou je, že jakmile je vybrán trenér, sportovní vedení a hráči, tak člověk už v zásadě jenom přihlíží a nemůže téměř nic, nebo velmi málo. To je faktor, který zvyšuje stres."

Křetínský si prý dobře uvědomuje, kolik fanoušků Sparta má a kolika lidem její úspěchy chyběly i kolika pro změnu dělaly radost. Cítí za vše odpovědnost. „Já se do té role sám postavil. Nás nikdo nezvolil, my jsme se sami rozhodli, že klub získáme. Opravdu se extrémně snažíme dělat, co můžeme, a klub podporovat. Byly momenty, kdy jsme se prakticky nemohli prosadit z důvodů mimo nás," upozorňuje.

Ve velkém stylu představila fotbalová Sparta dres k výročí 130 let založení klubuVideo : Sport.cz

Na mysli má třeba výkony rozhodčích. Neskrývá, že k jejich vystoupení má zásadní výhrady. Však také v uplynulé sezoně po utkání s Brnem navštívil kabinu sudích, což je ve fotbalovém světě považováno za velký přešlap podnikatele. „Konkrétně rozhodčí fungovali tak, že to opravdu téměř nešlo. Ale z těch osmi let to byly dejme tomu tři roky. A těch dalších pět už ne. Takže to není omluva. Minimálně pět z osmi let jsme bez problémů měli věci v rukách a mohli je zvládnout a nezvládli jsme je. Neodvedli jsme dobrou práci. Takže ano, teď mám radost a vážně se mi ulevilo," neskrývá.

Sparta a evropské poháry. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Sparta na mistrovský titul dlouho čekala a bohatý podnikatel neskrývá, že vítězství v lize náležitě oslavil. „Slavit umím dobře, ale ne zase tak dlouho. Hned vidím, co je potřeba dělat příště. Ale oslavil jsem to, byl jsem na lodi s klukama a to bylo hrozně fajn," konstatuje a jelikož je také menšinovým vlastníkem v anglickém West Hamu, čelil pochopitelně i dotazu na to, kdy kladiváři ovládnou Premier League.

„Nemyslím, že by měl West Ham procházet nějakou fází, kdy se bude snažit účastnit v plné míře závodů ve zbrojení. Je potřeba jít klidnou evoluční cestou. Snažit se poctivou a dobrou prací s mládeží a dobrým skautingem a dobrým sportovním řízením vybudovat pevný základ a na něm dosáhnout co nejlepších výsledků. Pouštění se do velkého zbrojení by nebylo správné," naznačuje, že se nic podobného v nejbližší době konat nebude a připouští, že jde spíše o dlouhodobou hru.

Je to tady! Sparta zvedla nad hlavu pohár pro mistra ligy. Na Letné se bouřlivě slavíVideo : Sport.cz