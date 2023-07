Plzeň nebere na soustředění Senegalce! Naopak jedou opory jednadvacítky a mladý Liberijec

Fotbalová Plzeň odcestovala v úterý na herní soustředění do Rakouska. Do tradiční destinace Westendorfu na závěrečnou přípravu na novou sezonu neodjel s týmem senegalský záložník Modou Ndiaye. Naopak ve výpravě nechybí liberijský obránce Sampson Dweh, který je ve Viktorii na testech z druholigového Vyškova. Jeho příchod by se však měl brzy dotáhnout. K týmu se také připojili navrátilci z ME do 21 let - stoper Robin Hranáč a záložník Pavel Šulc.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Modou Ndiaye z Viktorie Plzeň (vlevo), Marek Matějovský z Mladé Boleslavi a Jhon Mosquera z Viktorie Plzeň během utkání fotbalové ligy.

Článek U Ndiayeho se aktuálně řeší jeho další budoucnost, nyní se bude připravovat individuálně. Jeho spojení s Plzní nefungovalo od samého počátku. V Doosan Aréně si Senegalec od svého příchodu v létě 2021 nevybojoval silnou pozici, byl využíván pouze při personální nouzi. Za dvě sezony nastřádal za Viktorii v lize pouhých 14 startů a vstřelil jediný gól. Navíc mu přibyl nyní další velký konkurent, exslávista Ibrahim Traoré, od něhož si nový trenér Plzně Miroslav Koubek hodně slibuje. Naopak s týmem odcestoval 21letý liberijský stoper Sampson Dweh, který nastupuje za reprezentaci svojí země ve středu obrany vedle slávisty Oscara Dorleyho. K mužstvu se od pondělí připojila dvojice Hranáč-Šulc, kteří byli v předchozích týdnech na ME s reprezentační jednadvacítkou, pro kterou turnaj skončil po skupinové fázi. Ve Westendorfu čekají kromě tréninků i tři přípravné duely. V pátek 7. července s Hamburkem (od 18 hodin ve Westendorfu), o tři dny později na stejném místě s Karlsruhe (od 16 hodin) a v pátek 15. července s Kodaní (od 17 hodin v Kufsteinu). KÁDR VIKTORIE PRO WESTENDORF BRANKÁŘI Jedlička Martin Staněk Jindřich Sváček Dominik Tvrdoň Marián OBRÁNCI Dweh Sampson Hejda Lukáš Holík Libor Hranáč Robin Jemelka Václav Paluska Jan Řezník Radim ZÁLOŽNÍCI Bucha Pavel Jirka Erik Kalvach Lukáš Kopic Jan Květ Roman Mosquera Jhon Cadu Sýkora Jan Šulc Pavel Traoré Ibrahim Vlkanova Adam ÚTOČNÍCI Durosinmi Rafiu Chorý Tomáš Kliment Jan Vydra Matěj