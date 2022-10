Na soupeře koukejte jako na zloděje, radil sparťanům legendární kouč. Klidně poslal hráče do fabriky

Fotbal miloval, obětoval mu všechno a z hráčů dokázal dostat maximum. On sám byl vždy stoprocentně připravený, nevypustil sebemenší drobnost. A odměnou mu byly úspěchy. Moderátora Přímáku Aleše Svobodu proto zajímalo, jak by to vypadalo na Letné pod Ježkovým vedením, kdyby Sparta rozjela sezonu tak, jako letos. „Bylo by dusno?" zajímalo moderátora.

„Nebylo. Byl dobrý psycholog a pedagog, připravoval hráče na situace, co nastanou a co mohou nastat. Byli jsme skvěle připravení po stránce herní i mentální. Samozřejmě jsme měli i informace o hráčích," naznačuje bývalý Ježkův svěřenec. Pod koučem odehrál nejvíce utkání v kariéře, proto může dobře hodnotit, jak to pod taktovkou legendy fungovalo.

„On nás nutil bavit se o fotbale, bylo to naše zaměstnání. Vždycky opakoval, že se musíme koukat na soupeře jako na zloděje, co vás chce okrást o odměny. Měl pravdu, protože buď jsme měli prémie my, nebo soupeř. Dnes to funguje taky, šli jsme si za tím," prozrazuje Bielik.

Za tehdejšími úspěchy Sparty stála pochopitelně výjimečná parta fotbalových osobností, ty se nakonec prosadily nejen na Letné, ale i ve slavných klubech. Jak tedy vypadaly debaty o fotbale v kabině nabité hvězdami? „Uvědomil jsem si, proč za námi ráno před tréninkem chodil do šatny. Bavil se s námi a tím zjistil, jaká je atmosféra. Podle toho asi volil skladbu tréninku. Protože když není nabuzený tým na trénink, tak je to o ničem. Vlastně dopředu věděl, co se bude dít," vzpomíná bývalý vynikají krajní obránce s obdivem.