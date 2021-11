Na Spartu mělo Slovácko vyprodáno, proti Plzni bude muset asi nastoupit před prázdným hledištěm

Rána by to byla zejména pro prvoligové fotbalisty Slovácka, kteří o víkendu uštědřili před vyprodanými tribunami čtyřgólový debakl Spartě. A v neděli 5. prosince čeká druhý tým tabulky doma další šlágr s Plzní. „Pro nás by byla velká škoda, kdyby diváci nesměli přijít. Určitě by zase bylo plno. Ale asi se budeme muset smířit s tím, že se bude znovu hrát v komorní kulise," přemítá mluvčí hradišťského klubu Marek Jurák.