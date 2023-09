Na znovuzrozeného kapitána Slavie se pějí ódy. Je to fenomén, těší kouče Straku

Není proto divu, že se na šikovného zadáka valí chvála. „Honza je pro mě fenomén. Byl totálně odepisovaný a ukázal, že má obrovské srdce a vůli vrátit se do formy, kterou měl. Byl a je to tahoun Slavie,“ konstatuje fotbalový trenér František Straka, který dvaatřicetiletého buldoka dává ostatním za vzor. „Je to příklad pro všechny. Honza díky obrovské vůli chtěl dokázat, že je ještě platným hráčem.“

Z odepisovaného muže se stala důležitá postava základní sestavy Slavie. Před několika měsíci pro většinu zainteresovaných nečekaná věc. „Je to silný příběh. Zranění nebylo jednoduché, stejně tak návrat zpátky,“ kýve hlavou fotbalový redaktor Sport.cz Jan Malý. „Jeho mentální odolnost je neuvěřitelná. Dokázal vydržet takhle dlouhou dobu a vrátil se do základní sestavy. Možná s ním trenéři ani nepočítali, že se vrátí v takové formě,“ přemýšlí novinář.

Straka navíc zdůrazňuje Bořilovu univerzálnost, díky které může obsadit jiné pozice na hřišti. „Ukázal, že je mu to úplně jedno, co bude hrát. Zda to bude wing-back či levý bek. Je to natolik zkušený hráč, stejně tak Provod,“ souhlasí v pořadu Přímák bývalý kouč pražského celku.