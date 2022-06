Náhrada za Pilaře? Zajímavý zahraniční návrat! Do Jablonce míří i sparťani

„Po odchodu Vaška Pilaře do Plzně jsme potřebovali hráče, který umí hrát mezi řadami a umí jeden na jednoho. Když se naskytla možnost, že by mohl přijít Vlado Jovovič, okamžitě jsme ho chtěli," přiznal nový kouč Severočechů David Horejš, který dnes s týmem zahájil přípravu.

„Velkou roli sehrál pan Pelta, který to zvládnul, když Jovovič plnil reprezentační povinnosti. Mluvil jsem s ním, a viděl jsem na něm, že do Jablonce chce, což pro mě bylo podstatné. A pak už to bylo jen mezi manažerem a panem Peltou. Jsem moc rád, že se to povedlo," poznamenal Horejš.