Napsat manželkám, návrat domů se protáhne. Sparťané sledují zápas Slavie společně

„Budeme držet palce soupeři sešívaných, aby to dopadlo už dnes. Pak uvidíme, co bude následovat," má jasno Kuchta, který proti Bohemians nejdříve vyzrál na gólmana Romana Valeše a zařídil penaltu, v 85. minutě pak duel svou trefou otočil.

„Manželku jsem v týdnu na podobné situace připravoval, samozřejmě manželky a přítelkyně nejsou moc shovívané, ale ta moje ano a jsem za ni rád. Samozřejmě mi to dovolila, protože týmová akce je týmová akce a ještě dnešní večer se vrátím domů, doufám," pravil s úsměvem na tváři Kuchta.

Klíč k titulu je jednoduchý. Slavia musí proti Plzni získat všechny tři body. Pokud to zvládne, bude mít Sparta mečbol v úterý v Uherském Hradišti. K zisku poháru by jí stačil i bod. „Máme to rozehrané skvěle a případně poslední krok uděláme na Slovácku," má jasno Kuchta, který ale bude kvůli čtyřem žlutým kartám svému týmu chybět.