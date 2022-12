Návrat. Obránce Vondra znovu oblékne dres Bohemians 1905

Po návratu do Česka trénoval a hledal si nové angažmá. "Opět jsem preferoval zahraničí. Potom mi ale zavolal trenér Veselý a říkal, že by měl zájem, abych se vrátil do Bohemky. Zvážil jsem to a jsem rád, že můžu být zpátky. Znám prostředí i kabinu, na návrat do Ďolíčku se moc těším," uvedl někdejší mládežnický reprezentant.