Změní hvězdička z Vršovic dres? Zájem prý je. Na Manchester United to nevidím, tvrdí expert

Kde se to ve vršovickém týmu vzalo, že se mu daří na hřištích soupeřů a v tabulce se drží v elitní šestce? „Pomohl jim konec minulé sezony, kádr je stejný, když, tak přišly posily do ofenzivy. Tým mají slušný a líbí se mi, jak Bohemka hraje," přiznává Vondra s tím, že nečekal, že budou Klokani takhle vysoko.

S názorem souhlasí i redaktor Práva a Sport.cz Robert Neumann. „Konec sezony zvládli perfektně a teď jsou nastartovaní. Jen mě překvapuje, jak se jim daří venku. Bohemka vždycky těžila z domácího prostředí," směje se čerstvý padesátník Neumann, který v Ďolíčku během své hráčské kariéry také něco odkopal. I on věří, že Klokani doma zaberou. „Pak bude hlavní, aby se jim dál dařilo i venku," přeje si.

Cesta k úspěšným výsledkům vede ve Vršovicích tradičně přes kolektivní výkony, kdy maká jeden za druhého a nikdo nevypustí ani jediný souboj. „Teď je vidět Roman Květ. Všichni věděli, že je to kvalitní hráč, ale že by dal za necelý podzim osm gólů, to jsem nečekal," přiznává Vondra. „Jen ať mu to tam padá dál," hlásí fotbalista.

Vršovické derby se probíralo také v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Květ je spolu s Puškáčem a Hronkem tahounem vršovického celku. „Puškáčovi by pomohlo, kdyby odehrál celou sezonu. Doufám, že najde způsob, jak zůstat zdravý," nachází Vondra další z klíčů, které otevírají Bohemians fotbalovou bránu k horním patrům tabulky.

Že by si ale výkony některý z hráčů v Ďolíčku vysloveně řekl o přestup? V takových soudech jsou experti opatrní. „Bohemka hraje týmově, že by mě někdo ohromil tak, že by měl odejít do Manchesteru United, to asi ne," myslí si Robert Neumann.

Moderátor Aleš Svoboda tvrdí, že už zaslechl, že by jeden z klubů z české špičky měl údajně pošilhávat právě po podzimním bombarďákovi Květovi. „Když se daří, vylétnou ofenzivní hráči. Je to o gólech a o číslech, když je máte, tak je jasné, že to vzbudí zájem nejlepších," dodává k danému tématu Vondra. Ani on však netuší, jak daleko případné námluvy jsou a zda opravdu přestupové laso sviští ve Vršovicích.