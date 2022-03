Navrátil angličanem rozhodl zápas. S mým štěstím jsem si myslel, že to půjde ven, culil se

Navrátil prvním gólem v sezoně vrátil Olomouci vedení 2:1, které už Sigma nepustila. „S mým štěstím jsem si myslel, že to půjde ven (smích). Ale když jsem vystřelil, tak jsem věděl, že ta střela je dobrá. Pak jsem se už jen modlil, aby to tam zapadlo. To se stalo a znamenalo to tři body, což je v naší situaci pro nás nejdůležitější," vykládal 31letý fotbalista, který se na Hanou vrátil v zimě ze Slovácka.

Gól jste dal ve chvíli, kdy jste kulhal a trenér chystal střídání. Co se vám stalo?

Byl tam souboj u lajny a Sehič mi přilehl koleno. Trochu mě to bolelo, tak jsem nechtěl moc riskovat a raději si řekl o střídání. Ale těší mě, že jsme na hřišti ještě chvíli zůstal a byl u té vítězné akce.

Při střele vás to neomezovalo?

Při střele to bylo dobrý. Jen když jsem brzdil, tak to trochu táhlo a bolelo to. Uvidíme, snad to bude v pohodě.

Ta rána byla velmi povedená. Tak jste ji i zamýšlel?

Já vůbec nevím (smích). Z ničeho nic jsem měl balon na noze a věděl jsem, že budu střílet. Musím se na to podívat. Vím, že gólman byl trochu vepředu, takže to tam dobře zapadlo a od břevna se to odrazilo do brány.

Trefil jste se proti bývalému spoluhráči Pavolu Bajzovi, který stejně jako vy v zimě opustil Slovácko. Byla tam nějaká sázka, hecování?

To ne, jen mi Bajzič říkal, že zrovna jemu dám takový gól. Pak jsme se tomu zasmáli. Bajzič je dobrý gólman. Já jsem rád, že jsem ten gól dal, a to že tam byl zrovna on, jsem vůbec neřešil.

S utkáním jste se rozloučil další parádní střelou, kterou domácí brankář tahal na roh. Šla do brány?

Jo, myslím, že ano. Balon skákal a jak jsem si ho zpracovával, tak jsem věděl, co budu dělat Že se pokusím ho obalit na zadní. Bajzič to pěkně chytil, škoda. Bylo by to pěkné před střídáním.

Trenér Václav Jílek po zápase hru týmu moc nechválil, cítíte to podobně?

Určitě. Jsme moc rádi za tu výhru. Minulé zápasy (doma s Bohemians a s Teplicemi 0:0) jsme odehráli dobře, ale měli jsme z toho jen dva body. Teď jsme moc dobře nehráli a je to za tři. O to je to cennější. Hráli jsme dobře dvacet minut, pak jsme se zatáhli a domácí byli aktivnější. V poločase jsme si řekli, že na ně vletíme, ale místo toho jsme dostali gól. Až to nás zase nakoplo.

Trenér říkal, že jste mohli být nervózní z důležitosti utkání, protože stále bojujete jak o skupinu o titul, tak i o to nespadnou do skupiny o záchranu. Cítíte nervozitu?

Je asi individuální, jak to kdo prožívá. Stejně je to vždy jen o nás. Když budeme získávat body, tak se nemusíme dívat na to, jak hrají ostatní. Teď jsme ale dvakrát body ztratili a sráželo nás to, přestože jsme věděli, že jsme hráli dobře. V Karviné jsme to naopak neodehráli tak dobře a máme tři body, to je důležité. Je hloupost se dívat na ostatní. Musíme se soustředit sami na sebe.

Vstřelil jste první gól v sezoně. I trenér Jílek říkal, že je za to rád, protože jste musel poslouchat, že vaše čísla nejsou taková, jak by mohly být. Jak to prožíváte?

Samozřejmě, že je to pro mě dobře, to nebudu zastírat. Pro mě bylo ale hlavní, abychom v Karviné vyhráli. Že to padlo na mě, jsem strašně rád, já chci ale vždy především odvést maximum pro tým. Proto jsem stejně rád za gól i nahrávku na něj.

