Nechce pošpinit slavné jméno. Taťka mi to snad udělal naschvál, vtipkuje liberecký gólman Jan Stejskal

„Taťka, taky bývalý fotbalový hráč, mi to snad udělal naschvál, abych měl motivaci nepošpinit slavné jméno," usmívá se 25letý brankář, který otázkám na příbuznost se svým slavným jmenovcem čelí neustále. „Už přemýšlím, že si odpověď vytetuji někam na ruku a budu jenom ukazovat, že nejsme příbuzní," vtipkuje.

Rodák z Pardubic by měl v příští sezoně hostovat ze Slavie v Liberci, doladit zbývají jen detaily. „Hlavou jsem však už plně v Liberci," tvrdí. A doufá, že konečně ukončí šestiletku častého stěhování a pod Ještědem zakoření na delší dobu.

Hráčem Slavie se tak trochu překvapivě stal v září 2020, kdy přestoupil z Mladé Boleslavi a s mistrovským týmem podepsal smlouvu až do roku 2025. V lize však v sešívaném dresu kvůli velké konkurenci odchytal jediné utkání.

„Slavia však pro mě znamenala skvělou zkušenost. Ze začátku jsem tam šel, že chci od Kolyho (Ondřej Kolář), který byl v super formě, pochytat to nejlepší a myslím, že se to povedlo," tvrdí. Shodou okolností po příchodu k Nise zase spolupracuje s Kolářovým bratrancem Lukášem Pešlem. „Trochu si ho kvůli tomu dobírám. Říkám mu: Nazdar Koly," přiznává s úsměvem Stejskal. „Musím však přiznat, že v některých situacích jsou si dost podobní. Mají to asi prostě v rodině."