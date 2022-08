Nechci si představit tým bez Hancka, ale jsem jen trenér, netají Priske, že kapitána přemlouvá

Já si nechci ani představit tým bez Hanciho. Vedl jsem rozhovory jak s ním, tak s Tomášem Rosickým. Přestupy jsou ovšem součástí fotbalu, je tady pár let. David je pro nás klíčový hráč, představil jsem mu plán, který s ním pro aktuální sezonu máme. Co mu můžeme ve Spartě nabídnout, jak jej můžeme učinit ještě lepším a silnějším hráčem, aby si mohl po sezoně vysloužit třeba ještě lepší nabídku, než kterou zvažuje teď. Bohužel jsem jenom trenér, můžu pomoct hráčům, co nejvíc to jde, ale taková důležitá životní rozhodnutí musí lidé přijmout sami za sebe.