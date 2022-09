Nedokážu si představit další ztrátu, varuje Vrba. Jakou posilu by si přál?

Jak remízu s Hradcem Králové hodnotíte?

Ztratili jsme dva body. Je hezké, že jsme udrželi kvalitu z venkovních utkání, ale pokud ji nebudeme potvrzovat doma, bude to špatně. S Hradcem je bod asi málo, měli jsme na to vyhrát.

Přesto jste mohli nakonec i prohrát, stoper soupeře Filip Čihák měl v nastavení stoprocentní šanci, kterou lapil Jan Laštůvka.

Brankář Jan Laštůvka z Ostravy.

Ano, v poslední minutě měl soupeř po standardní situaci velkou příležitost, mohlo to dopadnout ještě hůř. Daleko více mi ale vadí, že jsme měli mnoho dobře rozjetých situací, které jsme nedohráli. Pokud se nezlepšíme, těžko budeme vyhrávat. Mezihru před finální fází potřebujeme zlepšit. Jestli se nám to nepovede, bude to hodně těžké.

Jak jste se po zmíněné situaci cítil?

Věděli jsme, že soupeř má velmi dobré situace a je v nich hodně silný. Byla to jejich asi jediná gólová příležitost, o to více mi zatrnulo. Na druhou stranu my jsme měli šancí více, o to více mě mrzí, že nedokážeme vytěžit branku.

Hradec hrál od 55. minuty o deseti, vaše první střídání ale přišlo až o necelých 20 minut později. Proč jste do sestavy nesáhl dříve?

I proti jedenácti jsme nehráli špatně a nechtěl jsem do sestavy příliš zasahovat, protože zápas měl tempo. Dokázali jsme si vytvořit příležitosti a věřil jsem zvolené sestavě. Doufal jsem, že právě ona dá branku.

Trenér Baníku Ostrava Pavel Vrba během utkání s Hradcem Králové.

Co chybělo, aby se Baník v přesilovce prosadil?

Zrychlit hru a zjednodušit hru a jít do větší kvality.

Ostrava se propadla na 14. místo, v dalším kole hostí poslední Pardubice. Co od duelu očekáváte?

Pro nás je každý zápas klíčový. Stejně jako vždy chceme vyhrát, navíc domácím fanouškům dlužíme hodně. Nedokážu si představit, že bychom měli ztratit nějaké body. Samozřejmě se to stát může, ale co se bude dít poté, to nevím. Utkání je pro nás samozřejmě velmi důležité. Víme, že jsme toho hodně zkazili, takže máme co napravovat.

Zleva Ladislav Takács z Ostravy a Matěj Ryneš z Hradce Králové.

Zbývají poslední dny přestupového období, máme čekat v kádru Baníku ještě nějaké změny?

O odchodech jsme se zatím nebavili. Na příchodech některých hráčů pracujeme. Padlo i jméno Jakuba Hory, ale o konkrétním jednání nevím.

Můžete alespoň prozradit typ hráče, kterého byste si přál?