Nejhorší poločas, stýská si Vrba. Už je to výhradně o záchraně, uvědomuje si zlínský kouč

„První poločas s Olomoucí byl zřejmě náš nejhorší na jaře. Úplně nám v něm chyběla kvalita. Počínali jsme si netakticky," lamentoval zklamaný zlínský kouč Pavel Vrba. Podle něj byl soupeř do přestávky výrazně lepší. „Zahrával hodně standardek. Náš výkon zdaleka neodpovídal tomu, co chceme předvádět," stýskal si.

Až s příchodem střídajících Slončíka a Fantiše se jeho mužstvo po změně stran zvedlo. „Oživili hru. Byli jsme rázem víc na míči, a i my jsme byli nebezpeční. Škoda zahozené Didibovy tutovky," litoval. „Když to ovšem hodnotím v kontextu celého utkání, asi si Olomouc zasloužila vyhrát. Byla lepší v prvním poločase a ve druhém si vedení pohlídala. Navzdory našim záchvěvům," mrzelo Vrbu.

Připustil, že s výkony některých svých fotbalistů nebyl vůbec spokojený. Kupříkladu s Didibou či Dramém. „Nerad hodnotím veřejně jednotlivé hráče. To si nechávám do kabiny. Ale je jasné, že zahraniční borci by měli být lepší než čeští. Jen tak týmu mohou pomoct. To je ale věcí nějakých našich vnitřních debat," tvrdil.

Proti Sigmě Vrba vůbec nepostavil do obrany obvyklého kapitána Zlína Procházku, který usedl jen na lavičku. „V předchozích utkáních zůstal za očekáváním. Proto místo něj nastoupil na stoperském postu defenzivní záložník Hlinka. Chtěli jsme tím posílit přechod do ofenzívy. Očekávaný efekt to ale úplně nepřineslo," připustil.

Zkušený kouč si uvědomuje, že situace jeho celku je už hodně složitá. Zvlášť když Zlíňané mají ve zbývajících duelech základní části nejvyšší soutěže obtížný los. Narazí na Plzeň, Bohemians a Mladou Boleslav.