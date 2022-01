Nejlepší cizinec ligy? Raketa z Budějovic porazila malého Maradonu

Pohodový chlapík, jehož hlášky baví fanoušky napříč republikou bez ohledu na klubovou příslušnost, si dobře uvědomuje, jak to cizinci mají v tuzemské lize těžké. Nové prostředí, řeč a k tomu nepsané pravidlo, že musejí být lepší než domácí hráči. Vybrané trio všechny atributy naplnilo měrou vrchovatou.

„Nejvíce se mi líbil Bassey. Byl nebezpečný, nastřílel devět gólů a k tomu byl schopný rozdávat i finální přihrávky. Pamatuji si třeba na tu z utkání s Olomoucí," složil poklonu třiadvacetiletému střelci z Nigérie fotbalový bavič, který během kariéry vyfasoval přezdívku Mercedes.

Neváhá zdůraznit, že na rozdíl od dvou dalších hvězd, které Sport.cz vybral do nominace, měl Bassey roli složitější. Nehrál totiž v týmu ze špičky tabulky. „Určitě nechci snižovat kvalitu Českých Budějovic, ale všem je jasné, že servis v podobě přihrávek by měl nejspíš v TOP týmech prostě lepší. Pod trenérem Horejšem, kterému věřím, že může českému fotbalu hodně do budoucna pomoci, ale udělal skvělý progres," chválí střelce i trenéra Dynama najednou.

Tři nejlepší cizinci ligového podzimu podle Sport.cz Fortune Bassey (Č. Budějovice, Nigérie, 23 let) 9 gólů, 1 asistence Nicolae Stanciu (Slavia, Rumunsko, 28 let) 3 góly, 6 asistencí Jean-David Beauguel (Plzeň, 29 let, Francie) 10 gólů, 2 asistence

Teď se jen musí Bassey vypořádat s tlakem, který na něj po povedeném podzimu. „Je jasné, že bude sledovaný a bude to muset potvrzovat. Určitě si ale řekl o pozornost a třeba ho už teď v zimě někdo koupí. Když ale zůstane v Dynamu a potvrdí formu i na jaře, tak se po sezoně nabídky k přestupu určitě dočká," je přesvědčený Švancara.

To kolem slávisty Stanciua už přestupové laso sviští teď během pauzy a Švancara se tomu ani nediví. „Je to dlouhodobě jeden z nejlepších fotbalistů tady, je to extratřída," skládá poklonu rumunské hvězdě z mistrovského Edenu. „Teď záleží na něm, zda ho víc osloví to, aby zůstal v dobré partě v Edenu, nebo kývne na nabídku, která může být finančního hlediska v řádech nesmyslů," dumá nahlas bývalý útočník, který ve Slavii sám před lety působil.

Pokud Stanciu z české nejvyšší soutěže odejde, bude to každopádně ztráta. „Vidět takového hráče je luxus. Krásně se dívá na jeho trestňáky i přihrávky, je to malý Maradona," chrlí poklony Švancara.

Velké plusy vidí i u plzeňského střelce Beauguela, jenž za podzim nastřílel v dresu Viktorie deset gólů. I tenhle bombarďák se netají plánem českou nejvyšší soutěž do budoucna opustit, což bude podle brněnského srdcaře velká ztráta. „Při Beauguelově výšce to umí skvěle nohama, je to komplexní hráč. Je otázkou času, kdy z Česka odejde," konstatuje fotbalový expert a bavič.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jean-David Beauguel z Viktorie Plzeň během utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Angažováním Beauguela prý Plzeň trefila do černého. To byl nákup jako hrom. „Je obrovsky platný, Plzni se ohromně vyplatil. Je to borec, který umí rozhodnout zápas. Kolikrát dal gól na 1:0 nebo 2:1, to byly klíčové góly, které Viktorce přinesly tři body," dodává Švancara.