Fotbalový bavič dal vánoční slib. Zůstaň chlebíčkový bůh, přejí si kamarádi

Slibem nezarmoutíš. Ale co když se stane realitou. Jeden vánoční pustil do světa bývalý útočník Petr Švancara, který je momentálně například fotbalovým expertem na O2 TV, fušuje ale i do světa módy. Na sociálních sítích napsal, že možná splní přání svých tří dětí a zkorguje svoji váhu. „Su šťasné tata, možná jim splním i jejich všech třech přání a zhubnu," napsal před Vánocemi na svém instagramovém profilu. Reakce se začaly hrnout, reagovali kamarádi i někdejší atletická mistryně světa v běhu na 800 metrů.

Článek Švancara, který během kariéry hrál třeba ve Slavii, kde si vysloužil přezdívku Mercedes, je brněnským patriotem. Jeho názory a hlášky ale baví fanoušky napříč republikou. Jeho příspěvek o hubnutí například okomentoval fotbalistův známý _kuba_kerny a naznačil, že to s redukcí váhy bude trochu složitější. „Tak teď si mě pobavil. Nedovedu si představit, že by si na těch akcích, co máme, nic nejedl, protože ze 60 chlebíčků jich 20 sníš sám," napsal Švancarovi a příspěvek doplnil řadou rozesmátých smajlíků. „Zůstaň svůj, chlebíčkový bůh," doplnil s veselou další z diskutérů m.hradil75. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Petr Švancara (@petr.svancara) Vážně naopak výzvu nejspíš vzala bývalá vynikající běžkyně Ludmila Formanová. Ta Švancarovi nabídla pomoc. „Atletický trénink by pomohl. Pro Petra zdarma," uvedla. Brněnskou fotbalovou ikonu nabídka nejspíš trochu zaskočila. K rozesmátým smajlíkům napsal jen, že děkuje a víc to nekomentoval. Reprezentace Omluva po letech. Polonahý Vácha od plotny chválí holky! Doplní ho provinilci v tangách?

