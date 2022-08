Nejlepší výkon skončil velkým zklamáním. Jsem smutný a trochu naštvaný, přiznal Kozel

Hosté Severočechy potrestali vyrovnávací brankou na 1:1 v předposlední minutě.

„Jsem smutný a trochu naštvaný, protože výkon byl fakt dobrý. Za dobu, co v Liberci jsem, si nepamatuji, že bychom nad někým takhle herně dominovali. I když jsme třeba Teplicím dali pět gólů, pořád tam byly pasáže, kdy jsme nehráli dobře a soupeř se dostával do koncovky. Teď jsme Budějovicím nic osmdesát minut nedovolili. Herně jsme vypadali fakt dobře a zasloužilo si to vyhrát, ale fotbal je v tomhle někdy krutý. Nepřidali jsme pojistku, a proto jsme gól dostali," smutnil liberecký trenér Luboš Kozel.

Co ve finální fázi modrobílým chybělo? „Někdy poslední přihrávka, někdy lepší zakončení, někdy timing řešení. A byly tam asi dvě tři situace, kdy jsme mohli být trochu agresivnější," zhodnotil Kozel.

Jeho tým poslal do vedení ve 22. minutě čtvrtou trefou v sezoně Van Buren a od té doby Jihočechy jasně přehrával. Střeleckých pokusů si Liberečtí vypracovali téměř na dvě desítky, z toho deset střel mířilo mezi tyče. K tomu zazdili několik nadějných brejků.

„Měli jsme šance, které měly skončit gólem. Tři čtyři byly stoprocentní. I já sám jsem měl jednu po nacvičenému rohu, kdy jsem míč netrefil úplně nejlíp. Měl to být jasný gól. Měl jsem dost prostoru a možná i času na druhý dotek, který jsem si nedal. Bohužel. Je to ztráta," litoval Dominik Preisler možnosti poskočit v tabulce.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Trenér Liberce Luboš Kozel a jeho svěřenec Kamso Mara.Foto : Radek Petrášek, ČTK

„Do koncovky jsme se dostávali prakticky po celý zápas. Ve druhé půli jsme měli iks situací, kdy jsme šli velmi dobře do otevřeného prostoru do přečíslení a tam se zápas dal rozhodnout daleko dřív. Chyběl nám druhý gól. Sice jsme ho dali ze standardky, ale asi to byl ofajsd, takže neplatil," připomněl Kozel Talovjerův gól hlavou ze 73. minuty.

„Ale měli jsme ho přidat ze hry. Soupeř nebyl nějak nebezpečný. Asi první nebezpečnou střelu měl v 85. minutě. Tam jsem si říkal, že když jsme ji přečkali, už to dohrajeme... Nakonec jsme gól v 90. minutě stejně dostali. I když byl podobný, jako jsme dali my, když to brankářovi vypadlo, měli jsme být u míče první," hořekoval Kozel, který musel v poslední čtvrthodince vynuceně třikrát vystřídat hráče ve středu pole. Ze hřiště šel Talovjerov, Červ i Doumbia.